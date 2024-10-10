¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤Ø¡ª¡¡¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë2Way¥¿¥¤¥×
¡¡¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤¬¡¢11·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¡Ö¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¹¥È¥¢¡×¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¡¼¥Ó¥£¤Î´éÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ß¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×S¥µ¥¤¥º
¢£³«Éõ¸å¤â³Ú¤·¤¤
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò³«Éõ¤·¤¿¸å¤â»¨²ß¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥°¥Ã¥º¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ß¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë2Way¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥Ã¥°¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤ÏL¤ÈS¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°·¿¤ÎL¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Ð¥ê¥ó¥°¾õÂÖ¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ý¡¼¥Á¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ýÇ¼¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÎS¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤Î´é·¿¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¸ª³Ý¤±¤Î2¥¿¥¤¥×¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ÆâÂ¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ì¤Ð¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÇØÌÌ¤ËNintendo Switch¥½¥Õ¥È¤ä¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ê¤É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤âÍÑ°Õ¡£ËÜÂÎ¤ÎÅÅ¸»¤òON¤Ë¤¹¤ë¤ÈLED¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¥ï¡¼¥×¥¹¥¿¡¼ÉôÊ¬¤¬¸÷¤ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡Ú¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ß¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¡õ¡Ö¸÷¤ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È¡ß¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§11·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¡Ö¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¹¥È¥¢¡×¡¢¡ÖNintendo TOKYO¡¿OSAKA¡¿KYOTO¡×¡¢Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢À¸³è»¨²ßÈÎÇäÅ¹¡¢Âç¼êÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Û¤«
¢¨Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¡¼¥Ó¥£¤Î´éÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ß¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×S¥µ¥¤¥º
¢£³«Éõ¸å¤â³Ú¤·¤¤
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò³«Éõ¤·¤¿¸å¤â»¨²ß¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥°¥Ã¥º¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ß¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë2Way¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥Ã¥°¡£
¡¡°ìÊý¤ÎS¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤Î´é·¿¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¸ª³Ý¤±¤Î2¥¿¥¤¥×¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ÆâÂ¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ì¤Ð¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÇØÌÌ¤ËNintendo Switch¥½¥Õ¥È¤ä¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ê¤É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤âÍÑ°Õ¡£ËÜÂÎ¤ÎÅÅ¸»¤òON¤Ë¤¹¤ë¤ÈLED¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¥ï¡¼¥×¥¹¥¿¡¼ÉôÊ¬¤¬¸÷¤ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡Ú¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ß¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¡õ¡Ö¸÷¤ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È¡ß¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§11·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¡Ö¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¹¥È¥¢¡×¡¢¡ÖNintendo TOKYO¡¿OSAKA¡¿KYOTO¡×¡¢Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢À¸³è»¨²ßÈÎÇäÅ¹¡¢Âç¼êÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Û¤«
¢¨Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£