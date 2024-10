お笑い芸人のジャッキーちゃん(49)と女優上杉美浩(42)が10日、X(旧ツイッター)を更新。双方のXで結婚を発表した。

ジャッキーちゃんは「皆san、コンニチハ。皆sanッニ御報告ッデス」「Hello everyone.I have an announcement for you all.」など、他にも中国語を交えて投稿した。

上杉もツーショットを公開、長文もアップした。「突然ですが、お笑い芸人ジャッキーちゃんと上杉美浩は、本日2024年10月10日に結婚致しました事をご報告させて頂きます。今後は二人で力を合わせ、人生を共に歩んで参ります」と発表した。

ジャッキーちゃんは福岡県出身で、ものまねタレント、俳優、スタントマンなどで活躍している。2011年頃からジャッキー・チェンのモノマネでタレント活動を始め、15年には「ジャッキーちゃん」名義で活動。ものまねのレパートリーにはジャッキー・チェンに加え、内村光良がある。

上杉は岐阜県出身で、08年に初舞台を踏んだ女優。身長は170センチ。

▼上杉の発表全文

【ご報告】

いつも温かく応援頂きありがとうございます。

突然ですが、お笑い芸人ジャッキーちゃんと上杉美浩は、本日2024年10月10日に結婚致しました事をご報告させて頂きます。

今後は二人で力を合わせ、人生を共に歩んで参ります。

これまで多くの方々に支えて頂き心より感謝しております。

これまで以上に皆様に楽しんで頂けるよう、精進致しますので、今後とも、ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

2024年10月10日

ジャッキーちゃん

上杉美浩