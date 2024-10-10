BTS¤ÎV¡¢1st¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLayover¡×¤¬ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¡ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ
BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤ÎV¤¬¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
ËÜÆü¡Ê10Æü¡Ë¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢V¤¬ºòÇ¯9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿1st¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLayover¡×¤¬¡¢9·î¤ËÎß·×½Ð²ÙËç¿ô25ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢¥×¥é¥Á¥ÊÇ§¾Ú¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖLayover¡×¤Ï¡¢V¤¬¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥×¥é¥Á¥ÊÇ§¾Ú¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¯Çä¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãå¼Â¤ËÇä¾å¤ò¿¤Ð¤·¡¢¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÎß·×ÀµÌ£½Ð²ÙËç¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ëè·î¥´¡¼¥ë¥É¡Ê10ËüËç°Ê¾å¡Ë¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¡Ê25ËüËç°Ê¾å¡Ë¡¢¥À¥Ö¥ë¥×¥é¥Á¥Ê¡Ê50ËüËç°Ê¾å¡Ë¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥×¥é¥Á¥Ê¡Ê75ËüËç°Ê¾å¡Ë¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¡Ê100ËüËç°Ê¾å¡Ë¤Ê¤É¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§¾Ú¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
V¤È¡ÖLayover¡×¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¶á¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎLP¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê9·î30ÆüÉÕ¡Ë¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¦BTS¤ÎV¡¢1st¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLayover¡×È¯Çä1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ²áµî¤Î¼Ì¿¿¤òÂçÊü½Ð¡ÄRM¤â½ËÊ¡
¡¦BTS¤ÎV¡¢¥½¥í¶Ê¡ÖLove Me Again¡×¤ÎMVºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1²¯²ó¤òÆÍÇË¡ª
ËÜÆü¡Ê10Æü¡Ë¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢V¤¬ºòÇ¯9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿1st¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLayover¡×¤¬¡¢9·î¤ËÎß·×½Ð²ÙËç¿ô25ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢¥×¥é¥Á¥ÊÇ§¾Ú¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖLayover¡×¤Ï¡¢V¤¬¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥×¥é¥Á¥ÊÇ§¾Ú¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¯Çä¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãå¼Â¤ËÇä¾å¤ò¿¤Ð¤·¡¢¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
V¤È¡ÖLayover¡×¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¶á¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎLP¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê9·î30ÆüÉÕ¡Ë¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¦BTS¤ÎV¡¢1st¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLayover¡×È¯Çä1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ²áµî¤Î¼Ì¿¿¤òÂçÊü½Ð¡ÄRM¤â½ËÊ¡
¡¦BTS¤ÎV¡¢¥½¥í¶Ê¡ÖLove Me Again¡×¤ÎMVºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1²¯²ó¤òÆÍÇË¡ª