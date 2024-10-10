¥Ý¥¹¥¿ーÀßÃÖ¤ËÎ©¸õÊäÍ½Äê¼ÔÀâÌÀ²ñ¡¡Áªµó¤Î½àÈ÷¿Ê¤à¡¡»³·Á¸©3¶è¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤¿¿Ø±Ä°Ê³°¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤â
10·î15Æü¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î¸ø¼¨¤¬5Æü¸å¤Ë¤»¤Þ¤ëÃæ¡¢»³·Á»Ô¤Ç¤Ï10Æü¤«¤éÁªµó¥Ý¥¹¥¿ー¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Î©¸õÊäÍ½Äê¼ÔÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ï¸©3¶è¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤¿¿Ø±Ä°Ê³°¤«¤é¤â½ÐÀÊ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢»³·Á»ÔÌò½ê¼þÊÕ¤Ç¤Ï¸áÁ°9»þ¤«¤éÁªµó¥Ý¥¹¥¿ー¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï½Ä¤¬¤ª¤è¤½1¥áー¥È¥ë²£¤¬¤ª¤è¤½2¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ5Ê¬¤Û¤É¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ï¿·ÁíÍý½¢Ç¤¤«¤é26Æü¸å¤ÎÅê³«É¼¤È¤¤¤¦Àï¸åºÇÃ»¤Î¡ÈÄ¶Ã»´ü·èÀï¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»³·Á»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åê³«É¼¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷Æü¿ô¤¬¶Ë¤á¤ÆÃ»¤¤¤¿¤á¡¢·Ç¼¨ÈÄÀßÃÖ¾ì½ê¤ÎÁªÄê¤Ê¤É¡¢Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ï¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ4490¤«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸©Ä£¤Ç¤Ï½°±¡Áª¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼ÔÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ3¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¹ç¤ï¤»¤Æ10¿Í¤Î¿Ø±Ä¤Î¤¦¤Á¡¢¸©3¶è¤Î1¿Ø±Ä¤ò½ü¤¯9¿Ø±Ä¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸©3¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÄá²¬»Ô¤Ë½»¤à74ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃËÀ¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤é¤¬¡¢Î©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Î¼êÂ³¤¤äÁªµó±¿Æ°¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½°µÄ±¡Áªµó¤Ï15Æü¤Ë¸ø¼¨¡¢27Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£