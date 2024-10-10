½©¤ÎÌ£³Ð¡¡»³·Á¸©»º¥Þ¥Ä¥¿¥±Âç¤¤µ¡¦¼ýÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¡¡¾±ÆâËÌÁ°¥¬¥Ë¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¯¤³¤ì¤«¤é¤Ë´üÂÔ
½©¤ÎÌ£³Ð¡¢¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Î¥·ー¥º¥ó¤ÎÅþÍè¤Ç¤¹¡£»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢¸©»º¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬½Ð²ó¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Æü¤Î»³·Á»ÔÆâ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ºä·û±û¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÄ¾Çä½ê¡¢Å¹ÆâÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¥¥Î¥³Îà¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Ç¤¹¡£20ËÜ¤Û¤É¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
»³·Á»ÔÂØ½ê¤Ë¤¢¤ë¥¥Î¥³¤ä²Ì¼ù¤ÎÄ¾Çä½ê¡Ö¤ä¤Þ¤Ã¤¯¡×¤Ç¤¹¡£¸©»º¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ª¤è¤½20ËÜ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï2ËÜ¤Ç5000±ßÁ°¸å¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Ï9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤¬Â³¤¡¢¤³¤ÎÄ¾Çä½ê¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê1½µ´Ö¤«¤é10Æü¤Û¤ÉÃÙ¤¤10·î4Æü¤¬¸©»º¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Î½éÆþ²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Þ¤Ã¤¯ ¾®³Þ¸¶ÃÒ·Ã»Ò¤µ¤ó¡ÖËèÇ¯ÂçÂÎ10·î1Æü¡¢Áá¤¤»þ¤Ï9·îËö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×
¾®ºä¥¢¥Ê¡ÖÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆËÜ¿ô¤ÏÂ¿¤¤¡©¡×
¤ä¤Þ¤Ã¤¯¾®³Þ¸¶ÃÒ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ö¤³¤³2¡¢3Æü¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×
Ä¾Çä½ê¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë»³·ÁÃÏÊý¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£¥·ー¥º¥ó¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ÏÆþ²Ù¤Î»þ´ü¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹á¤ê¤äÂç¤¤µ¡¢¼ýÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾®ºä¥¢¥Ê¡Ö¤³¤È¤·¤Î»³¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×
»ý¤Á¹þ¤ó¤À¿Í¡Ö»þ´ü¤¬¤º¤ì¤Æ¼ý³Ï¤¬ÃÙ¤¤¤±¤É¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¾¯ºÎ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×
¾®ºä¥¢¥Ê¡Ö¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¡©¡×
»ý¤Á¹þ¤ó¤À¿Í¡Ö¹á¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ÎÆþ²Ù¤Ï10·îËö¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾±Æâ²¤Ç¤Ï10·î¤«¤é¥º¥ï¥¤¥¬¥Ëµù¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äá²¬»Ô¤ÎÁÍ¥ö´Øµù¹Á¤Ç¤Ï10Æü¸á¸å¡¢À¸¤¤ÎÎÉ¤¤¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤¬¼¡¡¹¤Ë¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤«¤ê¤ËºÜ¤»¤Æ¡Ö1¥¥í¡¢¤³¤ìËÌÁ°¤À¡×
¾±Æâ²¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¥ª¥¹¤Ç½Å¤µ¤¬700¥°¥é¥à°Ê¾å¤Ê¤É6¤Ä¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ï5Ç¯Á°¤«¤é¡Ö¾±ÆâËÌÁ°¥¬¥Ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥º¥ï¥¤¥¬¥Ëµù¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¾±Æâ²¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀ¹¤ó¤ËÄì°ú¤ÌÖµù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Îµù»Õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£¥·ー¥º¥ó¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â³¤¿å²¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¾®¤Ö¤ê¤Ç¡¢¡Ö¾±ÆâËÌÁ°¥¬¥Ë¡×¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¥«¥Ë¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÅß¾ì¤Ë¸þ¤±¿å²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤È¥«¥Ë¤ÎÀ¸°é¤¬¿Ê¤ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¥«¥Ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µù»Õ¡ÖÅß¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¤¤¤¯¤Ê¤ë¤«¤éËÌÁ°¥¬¥Ë¤ò¿©¤Ù¤ËÁÍ¥ö´Ø¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥º¥ï¥¤¥¬¥Ëµù¤ÏÍèÇ¯1·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤¬¥Ôー¥¯¤Ç¤¹¡£