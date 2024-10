総合カルチャーサイト・リアルサウンドでは、オリジナルコンテンツ「ライブ規模ランキング」の展開をスタートいたしました。2010年代以降の音楽業界は、コンサート/ライブが主要ビジネスの大きな柱となっています。「各アーティストがどのくらいの規模でライブを行ったのか」という実績は、CD販売数や楽曲の再生数などと同様にアーティストパワーを客観的に示すデータとして非常に有効なものであると考え、本ランキングを2024年7月分よりスタート。2カ月のプレ期間を経て、2024年9月分より本格始動いたしました。今後、会場の最大収容人数から算出した数字をもとに毎月順位を発表いたします。なかにはツアー中のアーティスト、次回の公演予定が決まっているアーティストも含まれるため、本ランキングがさまざまなコンサート/ライブの発見を促し、ユーザーが会場へ足を運ぶきっかけとなることも目指してまいります。2024年9月のランキング結果は以下のとおりです。

◆1位~10位

1位は9月より『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』がスタートしたBUMP OF CHICKEN。埼玉・ベルーナドーム2days公演にて幕を開けた本ツアーは、全国のドーム・ホール・ライブハウスを巡り、12月7、8日東京ドームでファイナルを迎えます。2位は『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』を開催中のMr.Children。アルバム『miss you』を携え、昨年後半から今年頭にかけて行われたホールツアーを経たアリーナツアーは、10月神奈川・11月大阪の追加公演まで続きます。3位はTHE RAMPAGEとIVE。THE RAMPAGEは自身2度目となる単独東京ドーム公演を2days開催。IVEは約1年かけて行われたワールドツアーのファイナルを東京ドームにて飾りました。

5位以降のKis-My-Ft2、福山雅治、乃木坂46は全国ツアーが終了。公演ごとに異なるゲストを招く形での全国アリーナツアーを開催中のback numberの先月に続くランクインがあるなか、ONE OK ROCK、LiSAが新規ツアーをスタート。ONE OK ROCKは日本での初日公演を経てアジア、北米、ヨーロッパを巡るワールドツアーへ、一方のLiSAは今夏に行われたアジアツアーを終えての国内アリーナツアーが開幕。国内外のリスナーに支持されるアーティストたちの動向も見えてくる結果となりました。

◆11位~30位

9月は周年に関連した公演やツアーも目立ちました。今年デビュー35周年を記念してさまざまな企画を展開中のDREAMS COME TRUEは、レア曲披露の場としてファンに親しまれている「ウラワン」と呼ばれるツアーをスタート。ポルノグラフィティはメジャーデビュー25周年を記念した野外ライブ『因島・横浜ロマンスポルノ'24 ~解放区~』を地元広島、横浜にて開催。結成20周年を記念した日本武道館3days公演も記憶に新しいUNISON SQUARE GARDENは、オールタイムベストツアーで全国を巡りました。また、=LOVEもデビュー7周年コンサートをKアリーナ横浜で2days開催しました。

約1年半ぶりにライブ活動を復帰したOfficial髭男dism、自身最大規模のライブとなった菅田将暉は新作アルバムを携えたツアーに。「日本のひなた」とも呼ばれる宮崎県とデビュー当初からつながりの深い日向坂46による『ひなたフェス2024』初開催や、関口メンディーの卒業後、6人体制となったGENERATIONSの初アリーナツアー開幕などのトピックがあるなか、2016年以来の来日公演を実現させたIRON MAIDEN(2025年に結成50周年)、30公演に及ぶ大規模ツアーを成功させた元男闘呼組メンバーを中心にしたRockon Social Clubなどキャリアアーティストのランクインも存在感を放っています。

なお、9月も8月に引き続き台風接近の影響で中止・延期、振替公演などが複数発生しました。中止公演については今回の集計には反映されていないため、ご了承ください。

