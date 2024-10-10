¡ãÂîµå¡äÄ¥ËÜÈþÏÂ¤ËÉé¤±¤¿½÷²¦¡¦Â¹±Ïèµ¡¢3¥«·î¼å¤Ç29»î¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿
¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¦¥¢¥¹¥¿¥Ê¤Ç9Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿ITTF¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ½÷»ÒÃÄÂÎ·è¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¡Ê¥¹¥ó¡¦¥¤¥ó¥·¥ã¡¼¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñSNS¤ÎÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö3¥«·îÂ¤é¤º¤ÇÂ¹¤Ï29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡×¤È¤ÎÏÃÂê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÂ¹¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Ä¥ËÜÈþÏÂ¤È²¦·Ýíì¡Ê¥ï¥ó¡¦¥¤¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿·è¾¡Âè1»î¹ç¤Ï3-2¤ÇÄ¥ËÜ¤¬¾¡Íø¡£Âè2»î¹ç¤Ï°ËÆ£ÈþÀ¿¤¬Â¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤·¤¿¤¬¡¢Âè3»î¹ç¤Ç¤ÏÊ¿ÌîÈþ±§¤¬ÄÄ¹¬Æ±¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥·¥ó¥È¥ó¡Ë¤Ë3-1¤Ç¾¡¤Á¡¢Ä¥ËÜ¤ÈÂ¹¤¬Àï¤Ã¤¿Âè4»î¹ç¤ÏÄ¥ËÜ¤¬3-2¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊ¸Ò»Êó¤Ï»î¹ç¤Î¾ÜºÙ¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤ÇÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤ÎÈèÏ«¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖWTT¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ÎÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¡Ê¢¨½÷»Ò¤ÏÂ¹¤¬Í¥¾¡¡Ë¤Ï6ÆüÌë¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤ÏÍâÆüÁáÄ«¤Ë¥¢¥¹¥¿¥Ê¤ËÈô¤ó¤À¡×¤È¤·¤¿Â¾¡¢¡Ö½÷»Ò¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Â¹¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤éº£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç3¥«·îÂ¤é¤º¤Ç29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ã¤¤Î²áÌ©¤Ö¤ê¤À¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ÇÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢Áá¤¯¤Ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷ÂÎÀ©¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Ê¸Ò»Êó¤Ï¡¢8Æü¤ÎÂÐËÌÄ«Á¯Àï¤ÇÂ¹¤¬Âè1»î¹ç¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢Âè4»î¹ç¤Ç¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¡¢9Æü¤Ï¹á¹Á¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬´ó¤»¤¿¡Ö¹á¹ÁÀï¤Çèµèµ¡ÊÂ¹¤Î°¦¾Î¡Ë¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î°Õ¸«¤ÏÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢¡Öèµèµ¤ÏÈèÏ«º¤Øà¡Ê¤³¤ó¤Ñ¤¤¡Ë¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Î¤ß¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÁª¼ê¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£»ØÆ³¥Á¡¼¥à¤¬È¿¾Ê¤¹¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌîÃ«¡Ë