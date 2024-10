公共交通空白地帯や免許返納後の高齢者の救世主！そうべつアウトドアネットワーク【ELEMOs4 MAX】

一般社団法人そうべつアウトドアネットワークは、ELEMOs合同会社と連携のうえ、免許不要で公道走行が可能な次世代四輪EV【ELEMOs4 MAX】(エレモーズ4 マックス)を活用した実証実験を、自治体としては日本初となる取り組みとして開始します。

一般社団法人そうべつアウトドアネットワークは、ELEMOs合同会社と連携のうえ、免許不要で公道走行が可能な次世代四輪EV【ELEMOs4 MAX】(エレモーズ4 マックス)を活用した実証実験を、自治体としては日本初となる取り組みとして開始。

■免許返納後の移動手段不足と観光客の周遊性の課題解決へ

壮瞥町では、公共交通機関の縮小などにより免許返納後の高齢者の移動手段の確保が課題です。

また、観光客においても公共交通機関のみでの観光周遊には限界があり、自由な移動を叶える手段が求められていました。

そこで、2023年7月の道路交通法改正により定義された「特定小型原動機付自転車」に分類される四輪EV【ELEMOs4 MAX】(エレモーズ4 マックス)に着目。

3台を導入し、実証実験を行うこととしました。

今回の実証実験を通して、高齢者の移動手段の確保、観光客の利便性向上、そして環境負荷の軽減といった効果を検証し、誰もが快適に暮らせるまちづくりを目指します。

■実証実験の概要

2024年10月13日(日)から【ELEMOs4 MAX】(エレモーズ4 マックス)を町内各所で運用、普及促進に向けた検証を行います。

■【ELEMOs4 MAX】(エレモーズ4 マックス)の特徴

- 16歳以上なら免許不要で公道走行が可能な特定小型原動機付自転車に分類される四輪EV

- 自転車やキックボードのように転倒する心配がなく、誰でも運転しやすい点が特徴

- スマートキーをかざして電源を入れ、アクセルをひねるだけの簡単操作

- 4輪の安定性とサスペンションにより、スムーズで快適な乗り心地を実現

- 車道モードと歩道モードの2つの走行モードを搭載。

車道モードでは、最高速度20km/hまで加速可能

- 6時間の充電で、40〜50kmの走行が可能

【10月13日(日)15時〜 メディア向け試乗会の案内】

実証実験開始に先立ち、メディア向け試乗会を実施します。

ぜひこの機会に【ELEMOs4 MAX】(エレモーズ4 マックス)を体感してください。

●日時:2024年10月13日(日) 15:00〜16:00(受付開始14:30)

●場所:地域のあそびば ミナミナ そうべつアウトドアネットワークブース

(北海道有珠郡壮瞥町滝之町385-11)

●内容:試乗車を準備、近隣エリアをご試乗いただけます(1社様あたり10分程度)

試乗会の申し込みについてコメント

参加希望の方は、大変お手数ですが下記URLからフォームにアクセスいただき必要事項を記入ください。

お申し込み順に試乗を案内させていただきます。

https://forms.gle/UMPLpcknW9XdaoYo8

