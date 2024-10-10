Äâ¼ç´ØÇò¤Ö¤ê¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢¹ÔÆ°¤ò²þ¤á¤ëÉ×¡£¤·¤«¤·ºÊ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¡¿¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤é ¦
¡Ø¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤é¡Ù¡Ê¾®µÆ¤¨¤ê¤«/KADOKAWA¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û´è¸Ç¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀ¿°ì¤ÈÍ¥¤·¤¯²º¤ä¤«¤Ç²ÈÂ²»×¤¤¤Î¸÷»Ò¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×ÉØ¡£¤¢¤ëÆü¡¢Í§¿Í¤¬½ÏÇ¯Î¥º§¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À¿°ì¤Ï¸÷»Ò¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤ò²þ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¼¡¼¡£Ãø¼Ô¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç12Ëü¤¤¤¤¤Í¡¢2.1Ëü¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À´¶Æ°ºî¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ù¤ò²ÃÉ®½¤Àµ¡£¸ß¤¤¤ò»×¤¤¹ç¤¦É×ÉØ¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤é¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£