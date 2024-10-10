²¦¼Ô¡¦°¤Éô¡Ö2ËÜ´¬¤¤¤ÆÁ´¹ñïèÊâ¡Ê¤«¤Ã¤Ý¡Ë¤À¡× Ä©Àï¼Ô¡¦Î©²Ö¡Ö3ÅÙÌÜ¤Ï¾¡¤Ä¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç12Æü¤Î¹ÔÅÄÂç²ñ¤ÎÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¡¢13Æü¤Î¾ÂÄÅÂç²ñ¤Î¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¡¢22Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÎGAORA¡¡TV¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡TV¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï²¦¼Ô¡¦°¤Éô»ËÅµ¤ËÎ©²ÖÀ¿¸ã¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡£Î©²Ö¤¬²ñ¸«¤Ë·§ËÜ¤Î»Ò¶¡¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿»æ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý»²¤¹¤ë¤È¡¢²¦¼Ô¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç2ËÜ¤â¥Ù¥ë¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡Ä©Àï¼Ô¤¬¡Ö3²ó¤Ç2²óÉé¤±¤Æ¤ë¤Î¤«¡£º£ÅÙ¤Ï¾¡¤Ä¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¡×¤È¾¡Íø¤ò¤ò·Ç¤²¤ì¤Ð¡¢²¦¼Ô¤ÏÍ¾Íµ¤Ê¤Î¤«¡Ö»æ¤Î¥Ù¥ë¥È¤â³Í¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤òïèÊâ¡Ê¤«¤Ã¤Ý¡Ë¤¹¤ë¡×¤È¤Ö¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£