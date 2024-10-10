WHIB¡¢TIOT¡¢ALL(H)OURS¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¡ªÁíÀª20¿Í¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª
¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¥¢¥¤¥É¥ë3ÁÈ¤¬¡¢½©¤ÎÌë¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡ÈÌ¤Íè¡É¤òÌ´¸«¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖUCON¡ÊUnderdogs' Concert¡Ë¡×¤Ï9Æü¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¹ÁÔÆ¶¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥ã¥ó¥É¥ó¡ËYES24¥é¥¤¥Ö¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡È¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥¯¤ÎÈ¿Íð¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¤Ç¡¢WHIB¡¢ALL(H)OURS¡¢TIOT¤Î3ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢160Ê¬´ÖÇ®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
3ÁÈ¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ1Ç¯Í¾¤ê¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤À¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ÇÈ´·²¤Î²ÄÇ½À¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄWHIB¡¢½ÅÎÌ´¶¤Î¤¢¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊALL(H)OURS¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎTIOT¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤ò²õ¤·¤¿»Â¿·¤Ê¹½À®¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×ÊÌ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢3ÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¡ÊÁê¾è¸ú²Ì¡Ë¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡ÖUCON¡×¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£8ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿MC¥¿¥¤¥à¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¡È¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£9¤Ä¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤¿LED¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤È¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢»ëÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¤½¤Î²¼¤Ç¡¢Ì´¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹Èà¤é¤ÎÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÆ°¤¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢20¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢DAY6¤Î¡Ö1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤¤¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂ³¤¤¤¿2»þ´Ö40Ê¬¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
3ÁÈ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¡ØUCON¡Ù¤Î¸ø±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÍ¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¿´¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖUCON¡×¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀøºßÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤ò¸·Áª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²ð¤·¤Æ½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç´°À®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£MBC¤Ç20Ç¯´Ö¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Û¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖSTUDIO DELTA¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢°ìÂÀè¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ÈÌ¤Íè¡É¤òÌ´¸«¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖUCON¡ÊUnderdogs' Concert¡Ë¡×¤Ï9Æü¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¹ÁÔÆ¶¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥ã¥ó¥É¥ó¡ËYES24¥é¥¤¥Ö¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡È¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥¯¤ÎÈ¿Íð¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¤Ç¡¢WHIB¡¢ALL(H)OURS¡¢TIOT¤Î3ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢160Ê¬´ÖÇ®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤ò²õ¤·¤¿»Â¿·¤Ê¹½À®¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×ÊÌ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢3ÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¡ÊÁê¾è¸ú²Ì¡Ë¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡ÖUCON¡×¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£8ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿MC¥¿¥¤¥à¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¡È¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£9¤Ä¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤¿LED¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤È¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢»ëÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¤½¤Î²¼¤Ç¡¢Ì´¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹Èà¤é¤ÎÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÆ°¤¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢20¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢DAY6¤Î¡Ö1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤¤¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂ³¤¤¤¿2»þ´Ö40Ê¬¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
3ÁÈ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¡ØUCON¡Ù¤Î¸ø±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÍ¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¿´¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖUCON¡×¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀøºßÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤ò¸·Áª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²ð¤·¤Æ½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç´°À®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£MBC¤Ç20Ç¯´Ö¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Û¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖSTUDIO DELTA¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢°ìÂÀè¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£