¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬¡ÖJERA¥»¡¦¥ê¡¼¥°AWARD¡×9¡¦10·î¤Î·î´ÖÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬¡Ö·î´ÖJERA¥»¡¦¥ê¡¼¥°AWARD¡×9¡¦10·îÅÙ¤Î·î´ÖÂç¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾Þ¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¾¡Íø¤ËºÇ¤â¹×¸¥¤·¤¿Áª¼ê¡Ù¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥ê¡¼¥°¸ø¼°É½¾´¡£¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¡¢µÜËÜ¿µÌé¤µ¤ó¡¢º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó¡¢Àî¾å·û¿¤µ¤ó¡¢Ä»Ã«·É¤µ¤ó¡¢Á°ÅÄÃÒÆÁ¤µ¤ó¤È³ÆµåÃÄ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É6¿Í¤¬Áª¹Í°Ñ°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼õ¾Þ¼Ô¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Í¶¿Åê¼ê¤Ï9¡¦10·î¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.32¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µð¿Í¤Î4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£