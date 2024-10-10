¡ÚÂ³Êó¡ÛÅÐ»³¼Ô¤¬Ìý»³¤Ç¥¨¥ß¥åー¤òÈ¯¸«¡¡»ô¤¤¼ç¤Î¤â¤È¤ËÌá¤ë¡Ö¿âÄ¾Ä·¤Ó¤Ç2¥áー¥È¥ë¡×¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤Çºô¤ò±Û¤¨¤¿¡©¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬»Ô¤ÎÌý»³¤ÇÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿Âç·¿¤ÎÄ»¡Ö¥¨¥ß¥åー¡×¤¬10Æü¸á¸å¡¢¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯¸«¤µ¤ì¤¿¥¨¥ß¥åー¤Î»Ñ¤ò¡¢¼èºàÈÉ¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸µÌÚ´²¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¨¥ß¥åー¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡£»³Äº¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅÐ¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
7Æü¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¥¥ó¥°Ãæ¤Ë¥¨¥ß¥åー¤òÌÜ·â¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¨¥ß¥åー¤Î»ô°é¾ì¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹â¤µ¤ª¤è¤½1.8¥áー¥È¥ë¡¢ÂÎ½Å¤ª¤è¤½80¥¥í¤Î¥¨¥ß¥åー1Æ¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸µÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÅÐ»³¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¨¥ß¥åー¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤ËÆÍÁ³¡¢»Ñ¤ò¸«¤»Æ»¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»³¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ1»þ´Ö¤Û¤É·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥¨¥ß¥åー¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¢£ÅÐ»³¼Ô
¡Ö¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊÑ¤ÊÌÄ¤À¼¤È¤«Ê¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¡×
»³Ãæ¤ò3»þ´Ö¤Û¤É¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬È¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢Äü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸µÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÀè¤Û¤É¡¢ÅÐ»³¼Ô¤¬¥¨¥ß¥åー¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸µÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÌý»³»³Äº¤«¤é¤ª¤è¤½600¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥¨¥ß¥åー¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¡×
¸á¸å1»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÅÐ»³¼Ô¤¬¥¨¥ß¥åー¤È¸«¤é¤ì¤ëµðÂç¤ÊÄ»¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤Ä¤±¤¿¿Í¤Ï¡ÖÅÐ»³Ãæ¤ËÌÄ¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥¨¥ß¥åー¤¬¤¤¤¿¡£¿Í¤Ê¤Ä¤³¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥¨¥ß¥åー¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ô°é¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤È¤·2·î¤Ë¤âÊÌ¤Î¸ÄÂÎ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Êá³Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÈÂ¼»Ë¿¥¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ÌøÀ¥¤µ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¨¥ß¥åー¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ô°é¾ì¤È¤ÏÊÌ¤Î»ô°é¾ì¤Ç¤¹¡£º´²ì¸©´ð»³Ä®¤Ç¥¨¥ß¥åー¤ò»ô°é¤·¤Æ10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¤ä¤Þ¥Õ¥¡ー¥à¡×¤ÎÌøÀ¥¹À»Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¨¥ß¥åー¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¤ä¤Þ¥Õ¥¡ー¥à¡¦ÌøÀ¥¹À»Ê¤µ¤ó
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡¢º£¤Î»þ´ü¤¬»ºÍñ»þ´ü¡¢11·î¤«¤é3·î¤Þ¤ÇÍñ¤ò»º¤à»þ´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤À¤¬¹Ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
º£²ó¤Î¡É¥¨¥ß¥åーÁûÆ°¡É¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ºÍñ´ü¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ÌøÀ¥¤µ¤ó
¡ÖÂ¿¾¯¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÁêÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ä¤¤ºô¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤È¤â¤È¿âÄ¾Ä·¤Ó¤Ç2¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤Ä·¤Ö¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡×
¥¨¥ß¥åー¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ô°é¾ì¤Ç¤Ï¡¢1¥áー¥È¥ë20¥»¥ó¥Á¤ÎÅ´¤Îºô¤Î¾å¤Ë¡¢60¥»¥ó¥Á¤Î¥Í¥Ã¥È¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÄ·¤Ó±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ìý»³¤Ç¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¨¥ß¥åー¤Ï¡¢¸á¸å3»þÈ¾¤¹¤®¤Ë»ô¤¤¼ç¤Î¤â¤È¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ô¤¤¼ç¤ÎÃËÀ¤Ï¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢Å´¤Îºô¤ò¹â¤µ2¥áー¥È¥ë¤Î¤â¤Î¤Ë¤«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£