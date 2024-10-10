ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥æー¥í¥É¥ë£±½µ´Ö¤¬£¶.£µ¡óÉÕ¶á¤Ë¾å¾º¡¢Íè½µ¤Î£Å£Ã£ÂÍý»ö²ñ¤ò»ëÌî¤Ë

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡10.80¡¡6.45¡¡9.55¡¡7.13
1MO¡¡12.57¡¡7.36¡¡10.81¡¡8.33
3MO¡¡11.15¡¡6.39¡¡10.09¡¡7.44
6MO¡¡10.69¡¡6.23¡¡9.95¡¡7.38
9MO¡¡10.36¡¡6.21¡¡9.84¡¡7.44
1YR¡¡10.15¡¡6.27¡¡9.72¡¡7.52
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.61¡¡9.67¡¡7.06
1MO¡¡11.55¡¡10.72¡¡8.19
3MO¡¡10.88¡¡9.65¡¡7.29
6MO¡¡10.76¡¡9.62¡¡7.11
9MO¡¡10.63¡¡9.60¡¡7.06
1YR¡¡10.55¡¡9.66¡¡7.11
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡10.80¡¡6.45¡¡9.55¡¡7.13
1MO¡¡12.57¡¡7.36¡¡10.81¡¡8.33
3MO¡¡11.15¡¡6.39¡¡10.09¡¡7.44
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.61¡¡9.67¡¡7.06
1MO¡¡11.55¡¡10.72¡¡8.19
3MO¡¡10.88¡¡9.65¡¡7.29
6MO¡¡10.76¡¡9.62¡¡7.11
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