¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¢ÂçºåB¤¬ÊúÉé¡¡¥Ð¥ì¡¼¿·¥ê¡¼¥°¡¢11Æü³«Ëë
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¿·¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¡×ÃË»Ò¤Ï11Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£»î¹çÁ°Æü¤Î10Æü¤Ï³«ËëÀï¤òÀï¤¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÈÂçºåB¤ÎÁª¼ê¤é¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ºòµ¨¤ÎV¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¼ç¾¡¢Æ£Ãæ¸¬¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ä´üÂÔ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¹â¶¶Íõ¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç3µ¨¥×¥ì¡¼¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥°¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåB¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¾ÅÄ¤éÍÎÏÁª¼ê¤ò¤½¤í¤¨¤Æ½éÂå²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£