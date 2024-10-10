µþÅÔ¹ñºÝ¤ÎÃæºêÎ°À¸

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤ÈÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï£±£°Æü¡¢¥×¥íÌîµå»ÖË¾ÆÏ¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤òÄù¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸£±£µ£¹¿Í¡¢Âç³ØÀ¸£±£¶£²¿Í¤Î·×£³£²£±¿Í¤¬¸ø¼¨¤µ¤ì¡ÊÆ±Æü¸á¸å£µ»þ»þÅÀ¡Ë¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ï¹â¹»À¸£²£°¿ÍÁý¡¢Âç³ØÀ¸¤Ï£±£°¿Í¸º¤À¤Ã¤¿¡£Äó½Ð¼Ô¤Ï¡¢£²£´Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Î»ØÌ¾ÂÐ¾ÝÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ç¤ÊÍ­Ë¾Áª¼ê¤Ï¡¢²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¡£¹â¹»À¸¤ÏÂç³Ø¤«¼Ò²ñ¿Í¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£

¡Ú¹â¹»À¸Åê¼ê¡Û

ÅÄÃæÎÇ¿¿¡Ê°°Àî¼Â¡Ë

´Ø¹À°ìÏº¡ÊÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ë

ÀöÊ¿ÈæÏ¤¡ÊÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡Ë

¾®¾¾Î¶°ì¡Ê²Ö´¬Åì¡Ë

ºù°æÄØµ©¡ÊÄá²¬Åì¡Ë

¾®ÎÓ¿ÄÂÁ¡Ê¾ïÁí³Ø±¡¡Ë

ÇßÂôæÆÂç¡ÊÀìÂç¾¾¸Í¡Ë

±Ê¸«¸÷ÂÀÏº¡ÊÅìµþ¡Ë

Ê¿Åè·ËÃÎ¡ÊÂçºå¶Í°þ¡Ë

ÃæºêÎ°À¸¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¡Ë

ÇÏÄíÍ¥ÂÀ¡ÊÂç¼Ò¡Ë

ÅÄºêñ¥»Î¡Ê¶½Æî¡Ë

¡ÚÂç³ØÀ¸Åê¼ê¡Û

Æ£°æÍ¥Ìð¡ÊÅìÆüËÜ¹ñºÝÂç¡Ë

¹â°æ½Ù¾ç¡Ê¶ðÂç¡Ë

ÅìÅÄ·ò¿Ã¡Ê¶ðÂç¡Ë

¡Ú¹â¹»À¸Êá¼ê¡Û

·§Ã«½ÓÇµ²ð¡Ê´ØÅìÂè°ì¡Ë

ÂþÀÐ´ÓÂÀ¡Ê¹­ÎÍ¡Ë

¡ÚÂç³ØÀ¸Êá¼ê¡Û

¿ÀÎ¤Î¦¡Ê¹ñ³Ø±¡Âç¡Ë

À¶¿åÃÒÍµ¡ÊÃæÉôÂç¡Ë

¡Ú¹â¹»À¸ÆâÌî¼ê¡Û

¸¶ÅÄ½ã´õ¡ÊÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ë

¹â»³Íµ¼¡Ïº¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë

¹â¶¶Å°Ê¿¡Ê´ØÅìÂè°ì¡Ë

²ÖÅÄÍª·î¡ÊÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡Ë

´ä°æÅ·»Ë¡Ê¼¢²ì³Ø±à¡Ë

¡ÚÂç³ØÀ¸ÆâÌî¼ê¡Û

ÉðÀîÎ÷¡ÊË¡Âç¡Ë

¡Ú¹â¹»À¸³°Ìî¼ê¡Û

Æ£¸¶ÑÛ¿Í¡Ê²Ö´¬Åì¡Ë

ÎëÌÚÂóÅÍ¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡Ë

»³º¬ÂçæÆ¡Ê¾»Ê¿¡Ë

ÃæÂ¼¥¢¥é¥·¥å¡ÊÀ»Ë¾³Ø±à¡Ë

»³ÅÄÍê²¢¡ÊÃæµþÂçÃæµþ¡Ë

¶­Î¼ÍÛ¡ÊÂçºå¶Í°þ¡Ë

¡ÚÂç³ØÀ¸³°Ìî¼ê¡Û

ÈÓ¿¹ÂÀ»ü¡ÊÌÀÂç¡Ë