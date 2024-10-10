日本高野連と全日本大学野球連盟は10日、プロ入りを希望する選手に義務づけた「プロ志望届」の提出を締め切り、高校生159人、大学生162人の計321人が提出した。提出選手は10月24日に行われるプロ野球ドラフト会議の指名対象となる。

大学生では、複数球団が1位指名で競合するとみられる明大の遊撃手・宗山塁主将、関大の最速154キロ左腕・金丸夢斗投手、青学大のスラッガー・西川史礁外野手、愛知工大の159キロ右腕・中村優斗投手、三拍子そろった大商大・渡部聖弥外野手らが提出。他に西武、巨人などでプレーした清原和博氏長男の慶大・清原正吾内野手が提出している。

一方で、全日本大学選手権で最優秀投手を受賞し、大学日本代表入りした東日本国際大・藤井優矢投手、強肩強打の捕手として代表候補入りした中部大・清水智裕捕手、DeNA・神里を兄に持つ国学院大の捕手・神里陸らが提出しなかった。

＜主な大学生の未提出者＞

投手

藤井 優矢 東日本国際大

藤江 星河 明大

沖 政宗 立大

山内 翔太 日大

東田 健臣 駒大

高井 駿丞 駒大

栄 龍騰 帝京大

捕手

神里 陸 国学院大

清水 智裕 中部大

内野手

本間颯太朗 慶大

武川 廉 法大

和田 泰征 東農大

外野手

飯森 太慈 明大

内海 壮太 法大

西川 凱斗 亜大

鵜沼 魁斗 東海大