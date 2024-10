Amazonは、プライム会員限定セール「プライム感謝祭」を10月19日0時から20日23時59分までの48時間にわたって開催。100万点以上の製品を特別価格で提供する。今年は開催2日前の17日0時から「プライム感謝祭先行セール」を初めて開催する。

「とびっきりのありがとうを、今年も。」をテーマに、セール開催期間中は買い物がよりお得になる各種キャンペーンも実施。「さまざまな商品の値上がりが続く今だからこそ、お客様の『欲しいもの』から『必要なもの』までをよりお得に、より多くのお客様にお届けし、お客様の家計節約を引き続き応援いたします」としている。

10,000円以上の買い物でAmazonポイントを還元するポイントアップキャンペーンも実施。エントリー期間はすでに開始しており、20日23時59分まで。Amazonポイント還元率は、プライム会員は+2%、Amazon Mastercardでの買い物で+3%(通常還元率の+1%を含む)、ユーザーに合わせてセレクトされた商品カテゴリーの購入で更にポイントアップとなる。ポイントアップの詳細については、ユーザーによって異なる。還元の付与上限は10,000ポイント。

プライム感謝祭先行セールを含む17日0時から20日23時59分までの期間中、ビューティー商品を対象とした最大20%のポイントを付与するキャンペーンも実施。対象はプライム会員で、エントリーは不要。メイクアップ、スキンケア、ボディケア、ヘアケアなど、昨年の「プライム感謝祭」以上のブランド、商品を取り揃えているとのこと。

Amazonフレッシュのリニューアルを記念した「リニューアル記念大総力祭」も20日23時59分まで実施。取扱商品数を大幅拡充したほか、お気に入り商品の買い忘れ防止に役立つ、カートへの自動追加機能や、商品の受け取り時間枠を定期的に予約する「先取り配送デー」が利用可能になった。鮮度保証、賞味・消費期限保証のついた商品も従来の約3倍に拡充している。

プライム感謝祭の期間で、Amazonネットスーパーでもセールを実施。提携しているライフネットスーパー、バローネットスーパー、成城石井ネットスーパー、アークスネットスーパー、マルキョウネットスーパーが対象で、Amazonフレッシュの対象商品50% OFFセールをはじめ、各ストアにおいて、対象商品のセールやクーポンキャンペーンを実施する。先行セール期間も一部キャンペーンを行なう。

【各ストアセール情報】 ライフ:10,000円以上の購入で5% OFF (10月19日(土)0時~20日(日)23時59分) バロー:2,000円以上の購入で20% OFF (10月17日(木)0時~20日(日)23時59分) 成城石井:10,000円以上の購入で500円 OFF (10月17日(木)0時~20日(日)23時59分) アークス:8,000円以上の購入で10% OFF (10月17日(木)0時~20日(日)23時59分) マルキョウ:6,000円以上の購入で8% OFF (10月17日(木)0時~20(日)23時59分)