「ナガノ書店」がSHIBUYA TSUTAYAにて11月21日より開催決定「ちいかわ」7巻の有償特典に関する情報も
開催期間：11月21日～
場所：SHIBUYA TSUTAYA
SHIBUYA TSUTAYAにて特設展開「ナガノ書店」が11月21日より開催される。
本企画は11月21日に発売を予定している書籍「ナガノ展 原画集」にあわせたもので、フォトスポットや複製原画の展示などが実施される。それぞれ期間が分けられており、12月3日までの期間中は地下1階のSHIBUYA SQUARE Bにてフォトスポットや複製原画を展示。2025年1月2日までは6階のIP書店にてレジや売り場をナガノ先生のキャラクター達がジャックした展開が行なわれる。
また、これに加えて各商品の発売に合わせた特典や有償特典付きコミックスの販売も予定されている。【商品ラインナップ】
ナガノ展 原画集 NAGANO EXHIBITION COMPLETE WORKS（ナガノ先生描き下ろしSHIBUYA TSUTAYA限定ポストカード付き）価格：4,950円
ナガノ展 原画集 NAGANO EXHIBITION COMPLETE WORKS SHIBUYA TSUTAYA限定有償特典クリアしおり付き（ナガノ先生描き下ろしSHIBUYA TSUTAYA限定ポストカード付き）価格：5,830円
ちいかわ7巻 SHIBUYA TSUTAYA限定有償特典クリアしおり付き 価格：4,510円（特装版）、価格：2,255円（通常版）
ちいかわ1巻～6巻 SHIBUYA TSUTAYA限定有償特典クリアしおり付き 価格：1巻1,980円、2巻～6巻2,090円
MOGUMOGU食べ歩きくま 1巻～3巻 SHIBUYA TSUTAYA限定有償特典クリアしおり付き 価格：1巻～3巻1,980円
くまのむちゃうま日記１巻 SHIBUYA TSUTAYA限定有償特典クリアしおり付き 価格：2,090円
ナガノのくまの本 1巻～3巻 SHIBUYA TSUTAYA限定有償特典クリアしおり付き 価格：1巻～3巻2,090円
SHIBUYA TSUTAYAにて『ナガノ展 原画集』発売記念の特設展開「#ナガノ書店」の実施が決定??- SHIBUYA TSUTAYA IP書店 (@shibuya_t_comic) October 10, 2024
11月21日（木）～12月3日（火）までB1F SHIBUYA SQUARE Bにてフォトスポットや複製原画の展示を、同11月21日（木）～25年1月2日（木）まで6F… pic.twitter.com/chqgogm6Wl
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