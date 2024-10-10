¡Ú¤³¤ÎÃË¡¢¤ä¤Ï¤ê¿À¤À¤Ã¤¿¡Û³Ê¥²¡¼¸Þ¿À¡È¥Ï¥¤¥¿¥Ë¡É¤ÈREJECT¤¬¼ã¼ê³Ê¥²¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¡ª
¡Ö³Ê¥²¡¼¸Þ¿À¡×¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¡¢ºòÇ¯¤ÎEVO2023¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï7083Ì¾Ãæ5°Ì¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¥Ï¥¤¥¿¥Ë¤µ¤ó(@hai090)¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ÎÏÓÁ°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÈà¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï³Ê¥²¡¼³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î»Ù±ç¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥×¥íe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥àREJECT¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¼ã¼ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ï¥¤¥¿¥ËÅÐÎµÌç¡×¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ï¥¤¥¿¥Ë¤µ¤ó¡¢¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë
¥Ï¥¤¥¿¥Ë¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌ¾¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¼ê¤Î¶¯¤¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê±£¤ì¤¿ºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤·¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Çµ±¤«¤»¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ï¥¤¥¿¥ËÅÐÎµÌç¡×¤Ê¤Î¤À¡£
Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢18ºÐ¤Î¤¢¤Ç¤ê¤¤Áª¼ê(@adelie54)¤È19ºÐ¤Î¤µ¤Ï¤éÁª¼ê(@sahara7h)¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER SINGAPORE¡×(°Ê¹ß¡§CPT¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£CAPCOM Pro Tour(CPT)¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¶¯¹ë¤¬½¸¤¦¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¡¢¾å°Ì2Ì¾¤Ï¡ÖCAPCOM CUP 11¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£ÅÏ¹ÒÈñ¤ä½ÉÇñÈñ¤ÏÁ´³Û»Ù±ç¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¼ã¼ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤³¤ì¤¾¤Þ¤µ¤Ë¡¢"ÅÐÎµÌç"¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤¢¤Ç¤ê¤¤Áª¼ê¤Ï¥¨¥É»È¤¤¤Ç¡¢¤µ¤Ï¤éÁª¼ê¤Ï¹ëµ´»È¤¤¡£Æó¿Í¤È¤â10Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¤¢¤Ç¤ê¤¤Áª¼ê¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ßËþ¡¹¡£¤µ¤Ï¤éÁª¼ê¤â¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
CPT¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤â¼ã¼ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î»Ù±ç¤òÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Î¼ã¼ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò½¸¤á¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â·×²èÃæ¤À¤È¤«¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³Ê¥²¡¼³¦¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢³Ê¥²¡¼³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
CPT¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÌÏÍÍ¤ÏREJECT¤ÎVlog¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤Ä©Àï¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¡£
¥Ï¥¤¥¿¥Ë¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌ¾¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¼ê¤Î¶¯¤¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê±£¤ì¤¿ºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤·¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Çµ±¤«¤»¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ï¥¤¥¿¥ËÅÐÎµÌç¡×¤Ê¤Î¤À¡£
Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢18ºÐ¤Î¤¢¤Ç¤ê¤¤Áª¼ê(@adelie54)¤È19ºÐ¤Î¤µ¤Ï¤éÁª¼ê(@sahara7h)¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER SINGAPORE¡×(°Ê¹ß¡§CPT¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£CAPCOM Pro Tour(CPT)¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¶¯¹ë¤¬½¸¤¦¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¡¢¾å°Ì2Ì¾¤Ï¡ÖCAPCOM CUP 11¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£ÅÏ¹ÒÈñ¤ä½ÉÇñÈñ¤ÏÁ´³Û»Ù±ç¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¼ã¼ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤³¤ì¤¾¤Þ¤µ¤Ë¡¢"ÅÐÎµÌç"¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤¢¤Ç¤ê¤¤Áª¼ê¤Ï¥¨¥É»È¤¤¤Ç¡¢¤µ¤Ï¤éÁª¼ê¤Ï¹ëµ´»È¤¤¡£Æó¿Í¤È¤â10Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¤¢¤Ç¤ê¤¤Áª¼ê¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ßËþ¡¹¡£¤µ¤Ï¤éÁª¼ê¤â¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
CPT¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤â¼ã¼ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î»Ù±ç¤òÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Î¼ã¼ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò½¸¤á¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â·×²èÃæ¤À¤È¤«¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³Ê¥²¡¼³¦¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢³Ê¥²¡¼³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
CPT¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÌÏÍÍ¤ÏREJECT¤ÎVlog¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤Ä©Àï¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¡£