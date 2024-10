900社以上が出展参加！シルモ・パリ2024

シルモ・パリ2024は、眼鏡光学業界にとって重要なイベントとしての地位を再確立し、新たなトレンドと没入型の体験など非常に豊かなコンテンツを提供。

シルモ・パリ2024

シルモ・パリ2024は、眼鏡光学業界にとって重要なイベントとしての地位を再確立し、新たなトレンドと没入型の体験など非常に豊かなコンテンツを提供。

9月20日(金)〜23日(月)の濃密な4日間で、シルモは刺激的なビジネスの出会い、最先端のイノベーション、そして豊かな出会いの中心となり、多くの業界関係者を魅了しました。

2024年は32,125人(2023年比2.6%増)がシルモに来場、そのうち52%がフランス国外からの来場者、48%がフランス国内からの来場者でした。

このダイナミズムは、業界関係者が当見本市で新しいものを発見し、企業間のコラボレーションを助長する環境を促進し、市場の新たな展望とプロジェクトへの道を切り開くのに貢献しています。

シルモ・パリ2024では革新的なアイデアや有望なコンセプトが生まれ、この業界の未来が形作られていく場所となり、またこの業界の発展に不可欠な「ビジネスが交差する場所」としての重要な役割を強化し続けています。

■アワード

<シルモドール30周年!>

シルモドール(SILMO d’Or)は、出展企業・ブランド製品の技術的卓越性、創造性、革新性を評価し称えるもので、眼鏡光学業界を未来へと導くために欠かせないイベントです。

毎年、この表彰イベントは世界中の専門家やメディアの注目を集めており、その重要性と世界市場への影響力を証明しています。

2024年はシルモドール創設30周年にあたります。

その永続的な影響力と、進化し続ける眼鏡光学業界におけるノウハウの重要性の証となります。

2024年SILMO d’Orの受賞者を確認してください。

シルモドール2024受賞製品一覧(英語): https://www.silmoparis.com/en/silmo-awards/silmo-or/laureats

※当プレスリリース添付PDFにて日本語での受賞製品紹介があります。

■その他主要イベント

<シルモ・ネクスト ―未来学(Futurology):未来の可能性を探る>

眼鏡光学の未来に浸り、2025年〜2035年までの魅力的な展望を探るエリア。

業界関係者たちは、いくつかのゾーンに分かれた最新技術に関するエリアを体験しました。

ここでは、技術革新、パーソナライズされたソリューション、インタラクティブな体験、ヴァーチャルリアリティ(拡張現実)などこの分野の未来を形作る最新技術が一堂に会しました。

シルモ・ネクスト Futurology エリア(英語): https://www.silmoparis.com/en/silmo-next/futurology

<トレンドフォーラム>

さまざまなアイウェアのイメージ、形、色、素材を紹介するエリア。

出展企業の最高の眼鏡とサングラスフレームにフォーカスし、未来のサクセスストーリーとなる4つのトレンドを紹介しています。

4つのトレンド(英語): https://www.silmoparis.com/en/silmo-next/trends-forum

<素晴らしいノウハウとの出会い ―フランスの優れた職人たち>

MOF(フランス国家最優秀職人章)のワークショップでは、フランスの職人たちがその卓越した技を披露し、オーダーメイドフレームのデザインやハンドシェイプ、溶接などの技術の実演を行いました。

眼鏡専門学校エコール・ドゥ・ルネトリー・ドゥ・モレ(Ecole de Lunetterie de Morez) のデザイン専攻の学生や研修生たちの作品が展示された「デザイン・チャレンジ」展では、例年通り植物素材からインスピレーションを得た様々なフレームが展示され、作品の素晴らしいストーリーが紹介されました。

<シルモ・トーク&シルモ・アカデミー カンファレンス>

眼鏡光学分野を牽引する専門家たちが、業界動向と分析を提供する一連のカンファレンスにより、さらに没入的で双方向な体験が可能となりました。

同時に、新形式のシルモ・アカデミーでも来場した業界関係者たちは、国際的な一流の研究者や専門家による熱心な講演を聴講していました。

プログラムの詳細はこちら(英語): https://www.silmoparis.com/en/rendez-vous/silmo-talks

シルモ・パリは、イノベーション・市場動向・そして将来の課題を予測し、多くのネットワーキングの機会を取り入れた眼鏡光学業界のフラッグシップイベントです。

次回のシルモ・パリは2025年9月26日〜29日にパリ・ノール見本市会場にて開催予定です!

シルモ・イスタンブールは2024年11月20日〜23日まで、イスタンブール・エキスポセンター/イェシルキョイで開催されます。

