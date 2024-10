マルシゲは、某テレビ番組で取り上げられて人気となったMARUSHIGE SERIESの「チョコが染み込んだフルーツシリーズ」のデビュー3周年を記念して、2024年10月18日(金)に限り“半額”販売イベントをお菓子のまるしげ店舗(一部店舗除く)、スーパーマルシゲ全店舗にて開催します。

マルシゲ「チョコが染み込んだフルーツシリーズ」

■イベント概要

【お菓子のまるしげ店舗(一部店舗除く)、スーパーマルシゲ全店舗】

開催日時:2024年10月18日(金)限り

内容 :「チョコが染み込んだいちご/りんご/キウイ/みかん/メロン」

の全5種を“数量限定”とし、通常税抜売価の半額でご提供します。

販売価格:・チョコが染み込んだいちご/りんご/キウイ

税込453円(税抜420円)→値引き後 税込226円(税抜210円)

・チョコが染み込んだみかん

税込410円(税抜380円)→値引き後 税込205円(税抜190円)

・チョコが染み込んだメロン

税込486円(税抜450円)→値引き後 税込243円(税抜225円)

【お菓子のまるしげ 楽天市場店】

https://www.rakuten.ne.jp/gold/marushige-sweets/

開催日時:2024年10月18日(金)限り

内容 :「チョコが染み込んだいちご/りんご/キウイ/みかん/メロン」

の全5種を対象とした30%OFFクーポンを発行します。

クーポン価格:・チョコが染み込んだいちご/りんご/キウイ

税込453円(税抜420円)→値引き後 税込317円(税抜294円)

・チョコが染み込んだみかん

税込410円(税抜380円)→値引き後 税込287円(税抜266円)

・チョコが染み込んだメロン

税込486円(税抜450円)→値引き後 税込340円(税抜315円)

ルシゲは、某テレビ番組で取り上げられて人気となったMARUSHIGE SERIESの「チョコが染み込んだフルーツシリーズ」のデビュー3周年を記念して、2024年10月18日(金)に限り“半額”販売イベントをお菓子のまるしげ店舗(一部店舗除く)、スーパーマルシゲ全店舗にて開催。

また、お菓子のまるしげ楽天市場店では、同日限定で使用できる30%OFFクーポンを発行します。

チョコが染み込んだフルーツ5種すべてを1日限り、数量限定です。

■チョコが染み込んだフルーツシリーズ

株式会社マルシゲが2021年に企業ロゴを一新すると同時に立ち上がった新ブランド「MARUSHIGE SERIES」の商品であり、今あるカテゴリー“PINK”“BROWN”“YELLOW”の中で“PINK”に属しており代表的な商品となっています。

公式WEBサイト: https://www.marushige.co.jp/marushigeseries/

■“チョコが染み込んだ”とは?

フルーツをフリーズドライすることで味や香りを残して、独自の含浸製法でホワイトチョコをたっぷりと染み込ませました。

素材自体にチョコレートを染み込ませているので、一般的にチョコがけされた商品にはない風味と食感が味わえます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ホワイトチョコをたっぷりと染み込ませた!マルシゲ「チョコが染み込んだフルーツシリーズ」 appeared first on Dtimes.