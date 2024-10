粉雪のようなくちどけ！ブルボン「ミルネージュ」

ブルボンは、ふんわりとした食感で粉雪のようなくちどけの冬期限定ケーキ「ミルネージュ」を2024年10月15日(火)に発売します。

ブルボン「ミルネージュ」

商品名 :ミルネージュ

内容量 :115g(個装紙込み)

発売日 :2024年10月15日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

ブルボンは、ふんわりとした食感で粉雪のようなくちどけの冬期限定ケーキ「ミルネージュ」を2024年10月15日(火)に発売。

「ミルネージュ」は、クリームをサンドし、全体をホワイトチョコレートで包んだ円形のケーキです。

上面には粉雪のようなミルネージュパウダーを振りかけ、ふんわりとした食感のケーキ生地、クリーム、ホワイトチョコレートが一体となったミルキーなくちどけを楽しめます。

小ぶりなケーキは個包装してあり、開封すると甘い香りが広がるこの時期だけのおいしさです。

【ミルネージュについて】

1997年に販売を開始した冬期限定のケーキです。

冬の時期に味わえる「雪のようなくちどけのケーキ」を目指して開発しました。

ミルク風味の“ミルネージュパウダー”を表面に均一にふりかけ、粉雪をイメージし、くちどけの良さとやさしい甘さから好評を得ています発売当初は箱形態でしたが、2008年にシェアしやすい袋タイプを発売しました。

販売を休止した期間があったものの、お客様から復活を望む声が多数寄せられたことから、2022年に再発売した商品です。

【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel:0120-28-5605

