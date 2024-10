札幌・愛知・福岡にて入賞作品展示会！JEED「令和6年度絵画・写真コンテスト」

JEEDでは障害者雇用支援月間における啓発活動の一環として、障害のある方々が描いた絵画やその働いている姿を撮影した写真を募集。

応募作品の中から、厚生労働大臣賞4作品、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長賞4作品、同機構理事長奨励賞72作品が選出されました。

これらの作品を紹介する展示会を、東京会場・大阪会場に続き開催します。

JEED「令和6年度絵画・写真コンテスト 入賞作品展示会」

令和6年度障害者雇用支援月間における

「絵画コンテスト 働くすがた〜今そして未来〜」

「写真コンテスト 職場で輝く障害者〜今その瞬間〜」

入賞作品展示会

【展示内容】

令和6年度厚生労働大臣賞、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長賞

同機構理事長奨励賞

■札幌

開催期間:令和6年10月15日(火)から10月17日(木)まで3日間

開催時間:午前9時〜午後5時 ※15日のみ午後1時〜午後9時

開催会場:札幌駅前通地下歩行空間(チ・カ・ホ)憩いの空間

所在地 :北海道札幌市中央区大通西3丁目

■愛知

開催期間:11月7日(木)〜9日(土)

開催時間:午前9時〜午後5時※7日のみ午後1時〜午後8時

開催会場:GLOBAL GATE 1階アトリウム

所在地 :愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12

■福岡

開催期間:11月20日(水)〜22日(金)

開催時間:午前9時〜午後5時※22日のみ午前9時〜午後3時

開催会場:福岡市役所 1階多目的スペース

所在地 :福岡県福岡市中央区天神1-8-1

【主催】独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)

【後援】内閣府、厚生労働省、文部科学省、東京都教育委員会、NHK

札幌会場:札幌市、北海道労働局

愛知会場:愛知県、愛知労働局

福岡会場:福岡市、福岡県教育委員会、福岡労働局

【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)】

JEEDは、高年齢者の雇用の確保、障害者の職業的自立の推進、求職者をはじめとする労働者の職業能力の開発及び向上のために総合的な支援を行っています。

【厚生労働大臣賞受賞作品を原画としたポスター】

令和6年度絵画コンテスト小学生の部 受賞作品をもとに作成したポスター

令和6年度絵画コンテスト中学生の部 受賞作品をもとに作成したポスター

令和6年度絵画コンテスト高校生・一般の部 受賞作品をもとに作成したポスター

令和6年度写真コンテスト 受賞作品をもとに作成したポスター

