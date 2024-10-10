¡ÚÀîºê¶¥ÎØ¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿G3¡¡Á°¸¡¡Ûº´¡¹ÌÚ¿¿Ìé¡¡Á°²óµÇ°½éV¤â¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º°ìÁö°ìÁö´èÄ¥¤ë¤À¤±¡×
¡¡Âè10²óÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¶¥ÎØ¡¢Á´¹ñÅÔ»ÔÎÐ²½¤«¤ï¤µ¤¥Õ¥§¥¢³«ºÅ¡ÖÀîºê»ÔÀ©100¼þÇ¯µÇ°G3¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â452Ëü±ß¡Ë¤Ï11Æü³«Ëë¡£½éÆü¤Ï12RÆÃÁª¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë°ì¼¡Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£12R½éÆüÆÃÁª¤Ë¤ÏÁ°²ó¡¢ÀÄ¿¹µÇ°¤ÇµÇ°½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¿¿Ìé¡Ê30¡á¿ÀÆàÀî¡¦117´ü¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯Ã±µ³·þ¤ê¤ÇµÇ°½éV¤ò·è¤á¤¿º´¡¹ÌÚ¡£SÈÉ¤Î¿·»³¶ÁÊ¿¡¢¿¿¿ù¾¢¤é¶¯Å¨Áê¼ê¤Î¶âÀ±¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÃÏ¸µG3¤ÏÅöÁ³ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¼èºà¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ëµ¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Éã¡ÊÎ¶Ìé¡á57´ü¡¦°úÂà¡Ë¤Ë¤â¡È¼¡¤¬Âç»ö¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£µ¤Éé¤ï¤º¤Ë°ìÁö°ìÁö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ë¤À¤±¡×¤È¤Þ¤µ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤«¤Ö¤È¤Î½ï¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡´¿´î¤Î»þ¤«¤éÃæ10Æü¤ÇÄ©¤à°ìÀï¡£Ä¾Á°¤ÎÎý½¬¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»Õ¾¢¡ÊÉã¡Ë¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î»³¤ËÅÐ¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÉÙ»Î»³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¾å¤êµÍ¤á¤ë¤¿¤áÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÃÏ¸µG3¤Ï¡ÈÎ¢³«ºÅ¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¡£½éÆüÆÃÁª¤ÏÀèÇÚ¡¦ÏÂÅÄ¿¿µ×Î±¤ÎÈÖ¼êÀï¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤òÁÀ¤¦¡£¡Ö½ã¿è¤ËÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬ÈÖ¼ê¤Ë¡£Àîºê¤Ï¤¤¤Ä¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Áö¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥Û¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¤À¤·µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£