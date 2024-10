京都伏見初出店”のベーカリー12店舗！MOMOテラス「パンまみれフェス」

『MOMOテラス』では、食欲の秋に“京都伏見初出店”のベーカリー12店舗を集めた「パンまみれフェス」を2024/10/26・27に初開催します。

MOMOテラス「パンまみれフェス」

和文化のイメージが強い京都。

実は「パンの年間平均支出金額」2021〜2023年の3年間で京都市が1位、2位は神戸市と7位までの7都市中6都市が全て近畿エリア(※1)です。

今回は、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県の近畿エリア各地からの出店で、パンの種類には、甘い系のデニッシュ、クグロフ、シナモンロール、ワッフル、クロワッサンなど。

お惣菜系のパンには、クリームチーズバーガー、フォカッチャピザ、パニーニ、お野菜フランスパン、ベーグルなど。

食卓パン系では、見た目にも珍しいスクールバスの形をしたパンや、フランス食パンなど種類も豊富に取り揃え、一部、グルテンフリーのパンも登場します。

また、同日に開催の注目イベント「MOMOイロ プレゼント」では、『ドンク/ミニワン』から“当日限定”モモ味のパン「サクサクピーチ」や『フレンドマート』から「E-WA!トーストクロワッサン」の先着プレゼントもあります。

『MOMOテラス』では「MOMOまみれフェス」と題して、これまでも、季節にあった“まみれる”イベントをさまざまに開催し、地域との連携を強化しながら、SDGs 11「住み続けられるまちづくりを」への一助を担っています。

【も、もっと!たのしも!MOMOテラス「パンまみれフェス」開催概要】

■京都伏見エリア初出店 12店舗が集まる「パンまみれフェス」

[日時]10/26(土)・27(日) 各日10:00〜17:00

[場所]1F アトリウム

MOMOテラス_パンまみれフェス_出店リスト[1]

MOMOテラス_パンまみれフェス_出店リスト[2]

■MOMOイロ プレゼント「パンプレゼント」先着限定

[日時]10/26(土)・27(日) 各日10:30〜 各回先着100名様限定

[場所]1F アトリウム

[条件]MOMOテラス各当日のお買上げ対象レシート合計1,500円(税込・合算化)

MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定

・10/26(土):フレンドマート「E-WA!トーストクロワッサン」

・10/27(日):ドンク/ミニワン「サクサクピーチ」

※レシート対象外:フレンドマート・デジタルレシート・催事店舗レシート

※お一人様1個限り

<本企画主催>

住商アーバン開発株式会社『MOMOテラス』施設概要( https://www.momo-t.jp/ )

『MOMOテラス』は約120店舗が集まる伏見桃山の大型ショッピングモール。

館内のフードコートには無料のキッズプレイルームがあり、お子さまが遊ぶ姿を見守りながら、お食事を楽しめます。

所在地 :〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32

アクセス:地下鉄東西線 六地蔵駅3番出口より徒歩 約5分/

JR奈良線 六地蔵駅より徒歩 約8分

京阪 宇治線 六地蔵駅より徒歩 約8分

営業時間:ショップ 10:00〜20:00/

レストラン 11:00〜ラストオーダー21:00(22:00営業終了)

フレンドマート/マツモトキヨシ 10:00〜21:00

※諸般の事情により、記載の営業時間・駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性があります。

