ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターにて開催される、クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」

期間中、スタジオツアーのクリスマスを盛りあげるグッズも数多く登場します。

2024年は、「ジンジャーブレッド・クリスマス」をテーマに、幸せであたたかいクリスマスシーズンを迎えるにぴったりのグッズが多数ラインナップ☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」クリスマスグッズ

販売店舗:スタジオツアー東京内、レイルウェイショップにて発売中

※2024年11月9日(土)より、メインショップにて発売開始

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」にて2024年11月9日から2025年1月5日まで開催される「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」

「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」期間中、スタジオツアーのクリスマスを盛りあげるグッズが多数ラインナップされます。

2024年は「ジンジャーブレッド・クリスマス」をテーマに、幸せであたたかいクリスマスシーズンを迎えるにぴったりのグッズが多数登場。

「ヘドウィグ」をモチーフにした、家族で楽しめるあったかグッズや、友だちとシェアして楽しめる靴下、かわいい魔法動物や金のスニッチ、蛙チョコレートに、お菓子でできたホグワーツ城、アイシングクッキーのツリーなど、クリスマスならではの新グッズを紹介していきます☆

ジンジャーブレッド・クリスマスがテーマのあったかグッズ

おうちで過ごすクリスマスを彩るあたたかグッズが続々登場。

友だちや家族で楽しめるスウェットやシェアもできる靴下セット、そして大切なペットとも、クリスマスを楽しめるグッズが揃っています。

クリスマス ジンジャーブレッド ロングスリーブシャツ

価格:8,000円(税込)

サイズ:XS、S、M、L

背中にパフインクで書かれた「メリークリスマス」の文字が印象的なロングスリーブシャツ。

イギリスの伝統的なお菓子、ジンジャーブレッドをモチーフにしたホグワーツ城が「ヘドウィグ」や金のスニッチ、組み分け帽子のようなディテールと合わせてデザインされています。

ホグワーツ クリスマス スウェットシャツ

価格:6,500円(税込)

サイズ:XS、S、M、L、XL

『Christmas at Hogwarts (ホグワーツのクリスマス)』の文字が遊び心とお祭りムードをプラスしてくれるスウェットシャツ。

雪の結晶の形をした刺繍が胸元のアクセントになっています。

クリスマス ドッグバンダナ

価格:2,000円(税込)

サイズ:70×47×47cm

クリスマス限定コレクションとして、赤を基調にしたドッグバンダナがラインナップ。

ホグワーツ特急や「ヘドウィグ」など、魔法界のアイコンがジンジャーブレッドテイストになって全面にプリントされています。

ホグワーツ クリスマス クッションカバー

価格:2,500円(税込)

サイズ:45×45cm

ジンジャーブレッド風のイラストでホグワーツシーンや組み分け帽子、ハニーデュークスのお菓子、ヘドウィグ、ファングやノーバートなど大人気の魔法生物がデザインされたクッションカバー。

細やかな刺繍とキャンディーケーン風の赤と白の縁取りがお祝いムードを盛り上げます。

ホグワーツ クリスマス マグカップ

価格:1,800円(税込)

キャンディーケーンをイメージした赤と白の持ち手が特徴的な、ホットココアやホリデードリンクを楽しむのにぴったりなマグカップ。

外側はジンジャーブレット風のイラストでホグワーツの楽しいシーンがデザインされています。

ハニーデュークス マグカップ 蛙チョコレートぬいぐるみ セット

価格:2,500円(税込)

パープルとゴールドを基調にした、ハニーデュークスの箱の上に乗った蛙チョコレートのぬいぐるみとマグのセット。

ロリポップや蛙チョコレートなど、ハニーデュークスの象徴的なお菓子が立体的にデザインされています。

「ヘドウィグモチーフ」のもこもこアパレルグッズ

2023年も大人気だった「ヘドウィグ」のフリースパーカーが2024年は大人用だけではなく、子ども用、さらに幼児用のロンパースも登場。

かわいらしい「ヘドウィグ」モチーフのパーカーが、家族お揃いで着用できます。

さらに「ヘドウィグモチーフ」のアパレルグッズには、お家でのリラックスタイムに着用できる、ルームウェアやバスローブも登場。

あたたかく、そしてかわいらしくて心ほぐれるルームウェアは、クリスマス時期のリラックスタイムにぴったりです。

ヘドウィグ クリスマス セーター

価格:8,500円(税込)

サイズ:XS、S、M、L、XL

「ハリー・ポッター」の美しい相棒「ヘドウィグ」をプリントしたグレーのセーター。

ふわふわした質感で思わず触ってしまうような手触りが冬にぴったりな一着です。

ヘドウィグ フリース パーカー

価格:7,300円(税込)

サイズ:S、M、L

2023年も大人気だった「ヘドウィグ」のフリースパーカーが2024年も登場。

シーリングされた入学許可証をイメージしたポケットを備えているほか、「ヘドウィグ」の大きな目がフードに刺繍されています。

ヘドウィグ フリース パーカー 子ども用

価格:5,500円(税込)

サイズ:S、M、L

小さなお子さんが「ヘドウィグ」に変身できる、オーバーサイズのパーカー。

表面が柔らかいフェイクファーでできた、ふわふわとした羽のような着心地の一着です。

ヘドウィグ プリント ベビーロンパース

価格:4,000円(税込)

サイズ:0〜3ヶ月、3〜6ヶ月、6〜9ヶ月

「ヘドウィグ」をプリントしたベビーロンパースも新たに登場。

首元にジッパーから保護するファブリックタブがついているので、デリケートな赤ちゃんの肌を守ります。

ヘドウィグ プリント ナイトローブ

価格:7,300円(税込)

サイズ:XS、S、M、L、XL

クリーム色の生地に「ヘドウィグ」とホグワーツ入学許可証のイラストが全面にプリントされたナイトローブ。

お尻のあたりにちょっとしたものを入れるのに便利なポケットが2つついています。

ホグワーツ ホリデー ラウンジナイトウェア セット

価格:5,500円(税込)

サイズ:XS、S、M、L、XL

スウェットのシャツにホグワーツ城がデザインされたナイトウェア セット。

『waiting for your letter from Hogwarts (ホグワーツからの手紙を待っている)』という文字を手書きのフォントでプリントされています。

ボトムスには「ヘドウィグ」やホグワーツ入学許可証、輝く星が全面にプリントされており、ホリデーのお祝いムードを盛り上げます。

ヘドウィグ ニット ソックス

価格:1,200円(税込)

サイズ:S/M

「ヘドウィグ」が座っている様子と飛んでいる様子がホグワーツ入学許可証とキラッと光るシルバーの星が描かれたニットソックス。

柔らかく、ストレッチがきいた素材を使用した、自宅で過ごすのにぴったりな心地よいアイテムです。

かわいいルームグッズやオーナメントできらめくクリスマスに

アパレルグッズだけではなく、お家のクリスマスツリーに飾れるオーナメントや、あたたかい光を灯すキャンドルカバーも登場。

オーナメントは刻印も可能なゴールドの荘厳なホグワーツ城や、ホグワーツ特急、蛙チョコレート型など、スタジオツアー東京らしい、クリスマスのモーメントに魔法をかけてくれるようなグッズになっています。

ホグワーツ クリスマス ティーライトカバー

価格:2,500円(税込)

ボーンチャイナ風のドームを持ち上げるとキャンドルを置くお皿が現れるティーライトカバー。

明るい空間でみるとホグワーツの紋章とホグワーツ城の立体的なデザインが雪の結晶に囲まれています。

部屋の灯りを落としティーライトを中に置くと夜空に無数の星が輝くのも魅力です。

ホグワーツ城 スノードーム オーナメント

価格:2,200円(税込)

サイズ:9×7.5cm ※6cmのリボンつき

ホグワーツ城をイメージした、華やかなスノードームオーナメント。

ゴールドカラーのメタルで作られた厳かなホグワーツ城は美しく球体の中におさめられており、雪に覆われた丘の上にそびえ、澄んだ冬空の下に佇んでいます。

蛙チョコレート 刺繍 オーナメント

価格:2,400円(税込)

サイズ:9.5c×9.5cm ※8cmのストラップつき

ハニーデュークスの象徴的な箱の形をした、蛙チョコレートをイメージした刺繍オーナメント。

クリスマスのお菓子を楽しむ喜びが、細やかな刺繍と柔らかなデザインで表現されています。

クリスマス 三足組ソックス

価格:2,000円(税込)

サイズ:S/M

素敵なホグワーツのクリスマスをイメージした3足パックの靴下。

カラーは赤、クリーム、ピンクの3色でそれぞれジンジャーブレッド風「ハリー・ポッター」のデザインが全体にプリントされています。

アドベントカレンダー・クリスマスならではのスペシャルなグッズも

クリスマスならではのスペシャルグッズもラインナップ。

「忍びの地図」のアドベントカレンダーは、10種のジェリービーンズのフレーバーを日替わりで楽しめるほか、日付の窓をめくると「ハリー・ポッター」にまつわるトリビアが隠れています。

ハニー・デュークスの缶の中には、組み分け帽子やフクロウの形のチューイングキャンディーが入っています。

忍びの地図 アドベントカレンダー

価格:7,020円(税込)

24個の引き出しの中に10種類のユニークなフレーバーを使った百味ビーンズが入った「忍びの地図」のアドベントカレンダー。

映画の中にも出てきた魔法の地図をモチーフにしたアドベントカレンダーを開くことで、ミナ・リマのアイコニックなデザインが楽しめます。

ハニーデュークス 缶入りグミ

価格:3,905円(税込)

冬の雪が屋根や窓枠に降り積もっているようにデコレーションされた、ハニーデュークスの菓子店の形をした缶入りグミ。

中には8個のグミが入っており、6種類のフレーバーに分けられています。

それぞれのグミは組分け帽子や「ヘドウィグ」「ハリー・ポッター」の稲妻型の傷跡、死の秘宝のシンボル、魔法役の形になっています。

「ジンジャーブレッド・クリスマス」をテーマにした、幸せであたたかいクリスマスシーズンを迎えるにぴったりなグッズが盛りだくさん。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」期間中に楽しめる「クリスマスグッズ」の紹介でした☆

