世界初の青色コチョウラン！石原産業「Blue Gene」

石原産業「Blue Gene」

石原産業は、2022年に発売した世界初※の青色コチョウランBlue Geneの西日本での本格的な販売を開始しました。

※千葉大学発表(2012年)によります。

【販売開始の背景】

当初は、栽培拠点が東日本であり且つ栽培数が限られたことから主に東日本で販売していましたが、今回、西日本の拠点での生産開始により、西日本での本格的な販売を開始しました。

同社関係者の夢と長年の研究開発の努力の結果として産まれた希少で高貴な花は、企業ギフトや記念日のギフト市場に新たな選択肢を提供するものと考えています。

【Blue Gene 〜世界で初めて青色を叶えたコチョウラン〜】

Blue Geneは、同社が2005年に研究を開始し17年の歳月を経て発売に至った世界初の青色コチョウランです。

元々青色色素を作る遺伝子(青色遺伝子)を持たない植物種であるコチョウランに、ツユクサの青色遺伝子を組み入れ、今までのコチョウランに無い、気品ある花色を実現しました。

研究開始以来、様々な困難、挫折がありましたが、「今までにない品種をつくりたい」との思いから研究開発を続け、ついに発売に至った花です。

■商品概要

種類 :ミディー系コチョウラン

仕立て:1本立鉢、3本立鉢、5本立鉢

