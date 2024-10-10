シャオミ、ワイヤレスイヤホン「Xiaomi Buds 5」販売開始
シャオミ・ジャパンは、ノイズキャンセリング搭載のインナーイヤー型完全ワイヤレスイヤホン「Xiaomi Buds 5」の販売を開始した。価格は1万1480円。
「Xiaomi Buds 5」はインナーイヤーデザインで、アクティブノイズキャンセリングを搭載、11mm デュアルマグネットドライバーを内蔵し、Qualcomm aptX Lossless および Hi-Res オーディオに対応する。
アプリ経由での最大3時間の録音機能や、リモートシャッター機能なども搭載されているほか、「AI ノイズリダクション」搭載でトリプルマイクが風速12m/sの風にも対応し、クリアな通話を実現する。
購入特典
Xiaomi Buds 5 の発売を記念に、Spotify Premiumの新規ユーザー対象で「Spotify Premium」3カ月無料キャンペーンを実施する。対象期間は2026年8月8日まで。Xiaomi Buds 5 のスペック概要 項目 内容 ドライバー 11mm デュアルマグネットダイナミックドライバー 対応コーデック SBC/AAC/aptX Lossless/aptX Adaptive/LC3 マルチポイント 対応 Bluetooth 5.4 バッテリー容量 35mAh（イヤホン）/480mAh（充電ケース） 音楽再生時間 6.5時間（イヤホン）/39時間（充電ケース併用） 充電時間 10分で約2時間の音楽再生 充電端子 Type-C 対応アプリ AndroidTM 6.0またはiOS 14.0以降 防水防塵規格 IP54（イヤホンのみ） 重量 4.2g（イヤホン）/36.6g（充電ケース） パッケージ内容 Xiaomi Buds 5/充電ケース/Type-C 充電ケーブル/取扱説明書