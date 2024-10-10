シャオミ、「Redmi Watch 5 Lite」「Redmi Watch 5 Active」販売開始
シャオミ・ジャパンは、GPS搭載エントリースマートウォッチ「Redmi Watch 5 Lite」と2インチ大画面ディスプレイを搭載した「Redmi Watch 5 Active」の販売を開始した。
価格は「Redmi Watch 5 Lite」が6480円、「Redmi Watch 5 Active」は3980円で提供される。
「Redmi Watch 5 Lite」
「Redmi Watch 5 Lite」は、1.96インチの大型有機ELディスプレイを搭載、
75.8%の画面占有率のディスプレイはAOD（常時画面表示）機能にも対応している。
カラーは、ブラックとライトゴールドの2色を展開し、５つの衛星システムに対応した正確な測位受信機に依存しない5つの測位衛星に対応したGNSSチップを搭載している。
そのほか、標準使用モードで最大18日連続使用可能な470mAhバッテリーを搭載している。ヘビーユースモードでは最大12日、AOD（常時画面表示）モードでは最大7日間の連続使用ができる。
「Redmi Watch 5 Active」
「Redmi Watch 5 Active」は最大18日間持続する長持ちバッテリーと2インチの大型液晶ディスプレイを搭載。
カラーは、ミッドナイトブラックとマットシルバーの2色展開となっている。Bluetooth 通話機能、デュアルマイクノイズキャンセリング機能、80cm指向性周音機能が搭載されている。Redmi Watch 5 Lite / Redmi Watch 5 Active のスペック 項目 内容 内容 製品名 Redmi Watch 5 Lite Redmi Watch 5 Active サイズ 48.1mm×39.2mm × 10.6mm 49.1mm×40.4mm×11.4mm 重さ 29.2g（付属のストラップは含まず） 30.6g（付属のストラップは含まず） ディスプレイ 1.96インチのスクエア型有機ELディスプレイ 2インチのスクエア型LCD（液晶）ディスプレイ 調整可能な長さ 135mm～205mm バッテリー容量 470mAh 470mAh 使用時間 通常使用モード：最大18日
ヘビーユースモード：最大12日
AOD（常時画面表示）モード：最大7日 通常使用モード：最大18日
ヘビーユースモード：最大12日 充電タイプ 同梱マグネット式充電 Bluetooth 5.3 防水等級 5ATMの防水性能 センサー 心拍センサー（血中酸素センサー付き）/加速度計/ジャイロスコープ 心拍センサー（血中酸素センサー付き）/加速度計 フィットネス機能 150種類以上 140種類以上 ヘルスケア機能 血中酸素濃度レベル測定/心拍数モニタリング/睡眠モニタリング/ストレスレベルモニタリング/女性の健康管理/深呼吸エクササイズ スマートアシスタント Alexa 対応 OS Android 8.0以降または iOS 12.0 以降を搭載したスマートフォンにのみ対応 パッケージ内容 Redmi Watch 5 Lite / マグネット充電ケーブル / 取扱説明書 Redmi Watch 5 Active / マグネット充電ケーブル / 取扱説明書