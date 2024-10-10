ココナラ、前期経常を6％下方修正

ココナラ <4176> [東証Ｇ] が10月10日大引け後(16:00)に業績修正を発表。24年8月期の連結経常損益を従来予想の2億4000万円の黒字→2億2500万円の黒字(前の期は1億6800万円の赤字)に6.3％下方修正した。ただ、通期の連結最終損益は従来予想の1億5000万円の黒字→2億4300万円の黒字(前の期は7500万円の赤字)に62.0％上方修正し、従来の6期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8400万円→6900万円(前年同期は2400万円)に17.9％減額し、増益率が3.5倍→2.9倍に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2024年８月期通期連結業績につきまして、今後の業績見通しなどを勘案し、繰延税金資産の回収可能性などについて慎重に検討した結果、法人税等が93百万円減少し、親会社株主に帰属する当期純利益は前回公表の予想を大きく上回りました。以上の結果、前回公表した通期連結業績予想を修正いたしました。

