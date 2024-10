フィギュアとして初立体化！サイクロンジョー 美味しんぼ『海原雄山』フィギュア

サイクロンジョーは、原作:雁屋哲・作画:花咲アキラによる累計発行部数1億3,500万部の日本の料理・国民的人気のグルメ漫画作品『美味しんぼ』の登場人物で、作品中、最も大きな存在感を放つ希代の美食家『海原雄山』の至高のフィギュアを発売します。

サイクロンジョー 美味しんぼ『海原雄山』フィギュア

発売元 :ビリーヴ

販売元 :サイクロンジョー

フィギュアレーベル:Old Soldier

原型師 :サンダーロードスタイル 笠井晶次郎

■『美味しんぼ』

『美味しんぼ』(おいしんぼ)は、原作:雁屋哲・作画:花咲アキラによる日本の料理・グルメ漫画作品。

『週刊ビッグコミックスピリッツ』(小学館)にて1983年20号より連載で2020年10月時点で累計発行部数は1億3,500万部を突破している。

『東西新聞』文化部記者の山岡士郎と栗田ゆう子を主人公とし、「究極のメニュー」作りを通して様々な人々が抱える悩みを、食を通して解決させるストーリーである。

それまでの料理漫画には見られなかったリアリティあふれる描写が好評を博し、テレビアニメ、テレビドラマ、映画など様々なメディア展開が行われ、グルメ漫画や日本のグルメブームの活性化に寄与した。

■海原雄山とは

山岡士郎の父。

初登場は1巻「油の音」。

陶芸を中心に書道・絵画・文筆にも秀でた大芸術家。

妥協のない厳しく激しい性格。

息子である山岡士郎との確執が全編を貫くストーリーとなっており、存在感が非常に大きいキャラクターである。

「食」もまた芸術と考える希代の美食家であり、それが嵩じて会員制料亭「美食倶楽部」を主宰している。

登場当初は、極めて冷酷・尊大な人物として描かれており、吸い物が気に入らないと椀を投げる、お膳をひっくり返したりする他、士郎へのあてこすりとして大原社主を美食倶楽部から追放する、公衆の面前で士郎ら東西新聞の面々を「食い物の味も分からぬ豚や猿」呼ばわりしたり、レストランの開店パーティーにわさび醤油を持ち込んでフランス料理を貶めたりするなど、傲岸不遜かつ傍若無人なキャラクターだったが、5巻「もてなしの心」で「心」こそ最も大事なものと言い出してからは「気難しいが通った人格者」として描かれるようになった。

士郎も父親譲りの頑固な性格で、和解が成り難かったと語られるようになった。

士郎とゆう子が結婚してからは、士郎を鍛え見守る父親としての一面も見せ始め、孫に対しては頭によじ登られても苦笑いし、誕生祝いとして自作の茶碗を贈り、3人の孫たちには塗りの弁当箱を贈っている。

■テーマは海原雄山の歴史を紐解く各シーンの再現

発売アイテムは『初登場Ver.』『冷やし中華Ver.』『和解Ver.』を商品化

■概要と商品仕様

【予約開始】2024年10月11日(金)より21:00より予約開始

予約はこちら→サイクロンジョー本店 https://www.cyclonejoe.com/

【発売日】2025年1月下旬発売予定より順次出荷予定

【サイズ】 全高約190mm

【素材】 PVC製彩色済み完成品・ノンスケール

【仕様】 彩色済み完成品、ウインドウサック箱入り

【原型製作】 サンダーロードスタイル 笠井晶次郎

【発売元】 株式会社ビリーヴ

【販売元】 株式会社サイクロンジョー

【レーベル】 Old Soldier

【対象年齢】 15歳以上。

幼児の手の届かない場所に保管してください。

【生産最終加工地】中国

【著作】 (C)雁屋哲・花咲アキラ/小学館

■商品詳細

(1)美味しんぼ 海原雄山 フィギュア(1) 初登場Ver.が登場!

『では、天プラの味が分かるか?』

JANコード :4573393134523

商品名 :美味しんぼ 海原雄山 フィギュア(1) 初登場Ver.

売価(税込):14,300円

予約はこちら→ https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1597

『初登場顔』『にやり顔』の2種の頭部が付属

『にやり顔』同梱。

コンパチ仕様で頭部が変えられます。

『にやり顔』セット。

コンパチ仕様で頭部が変えられます。

(2)美味しんぼ 海原雄山 フィギュア(2) 冷やし中華Ver.が登場!

『冷やし中華だとっ!?』

『ふざけるなあっ!!』

JANコード :4573393134530

商品名 :美味しんぼ 海原雄山 フィギュア(2) 冷やし中華Ver.

売価(税込):14,300円

予約はこちら→ https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1598

『冷やし中華Ver.』『通常顔』の2種の頭部が付属

『通常顔』同梱。

コンパチ仕様で頭部が変えられます。

『通常顔』セット。

2種の頭部が変更できるので様々なシーンが楽しめます。

(3)美味しんぼ 海原雄山 フィギュア(3) 和解Ver.が登場!

『私とおまえ、二人の宝物だ。』

JANコード :4573393134547

商品名 :美味しんぼ 海原雄山 フィギュア(3) 和解Ver.

売価(税込):14,300円

予約はこちら→ https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1599

『和解Ver.』『通常顔』の2種の頭部が付属

『通常顔』同梱。

コンパチ仕様で頭部が変えられます。

『通常顔』セット。

2種の頭部が変更できるので様々なシーンが楽しめます。

【注意】掲載の画像は実際の商品と多少異なる場合があります。

商品の塗装は彩色行程が手作業となる為 、商品個々に多少の差異が出ます。

■注意事項(必ずご一読ください)

・商品のお届け予定日、発売日はあくまで目安です。

予告なくお届け日が前後する場合がありますので予めご了承ください。

・本製品の対象年齢は15歳以上となります。

・一部造形や彩色の仕様を変更する場合があります。

・掲載されている画像と実際の製品は若干、彩色などイメージが異なる場合があります。

・パーツ表面の合わせ目が気になる場合はドライヤーで5分程度温めてから市販の瞬間接着剤などを使用ください。

・本製品はPVC製品の為、変形している場合は商品が収まるサイズの箱(ダンボールなど)に入れ、ドライヤーで5分程度全体を温めてください。

・本製品を温める際はその場を絶対に離れず火災事故や火傷等に十分ご注意ください。

・変質、変形の原因になりますので、高温多湿を避け直射日光のあたらない場所に保管してください。

