匠大塚は、富山大和5階に「匠大塚 富山大和 サテライト店」を2024年11月8日(金)にオープンします。

匠大塚 富山大和 サテライト店

名称 : 匠大塚 富山大和 サテライト店

オープン: 2024年11月8日(金)

所在地 : 〒930-8505 富山市総曲輪3丁目8番6号 富山大和 5階

営業時間: 10:00〜19:00

休業日 : 株式会社大和 富山大和の休業日に準ずる

売場面積: 約140m2

取扱商品: 家具インテリア(ダイニングセット・ソファ・ベッド・

収納家具・カーテン・絨毯・照明・インテリア小物など)

匠大塚は、富山大和5階に「匠大塚 富山大和 サテライト店」を2024年11月8日(金)にオープン。

石川県金沢でオープン3周年を迎えた匠大塚 金沢香林坊大和店のサテライト店として、北陸でのさらなる需要の獲得に向け新規展開。

「匠大塚 富山大和 サテライト店」では、取扱商品数約20,000点の中から厳選した大型家具・ベッド・カーテン・絨毯・照明などを展示販売。

旗艦店である日本最大級の家具専門店「匠大塚 春日部本店」で特に人気のあるソファやダイニングセット、睡眠にこだわったベッド&マットレスや各種収納家具を中心に展示。

また伝統の「匠の技」を感じるMade in Japanの逸品や、海外の提携工場でつくる匠大塚オリジナルインテリアなど、他ではみられない魅力あるインテリアも店頭で実際に試せます。

今回のオープンに伴い匠大塚オリジナル新ブランド『exc(エクス)』も特別展示し、品質・デザイン・価格・サービスにこだわった『匠品質』で、おウチ時間を快適に過ごすためのインテリア提案がされます。

■匠大塚の特徴

匠大塚は創業当初より「確かな価値との出会い」を企業スローガンとして掲げ、日本最大級の家具インテリア専門店『春日部本店』を旗艦店に、都内では池袋、石川県は金沢市香林坊に展開。

国内外のメーカー・ブランド170社以上、取扱商品数約20,000点の中から厳選した家具・カーテン・照明・絨毯などを各店舗で展示販売。

イタリアなどの海外でつくられる他社にはない匠大塚オリジナルインテリアや、日本各地の「匠の技」を感じるMade in Japanの逸品など、魅力あるインテリアを中心に商品展開。

インテリアアドバイザーが商品の提案やトータルコーディネート、アフターサービスまで行い、『おウチ時間』を快適に過ごすためのインテリアスタイルの提案をします。

■展示インテリア一例

数々の有名ブランドの製造を担い、世界が認める工場でつくられる匠大塚オリジナルインテリアをはじめ、日本各地の「匠の技」を感じるMade in Japanの魅力あるインテリアを展示販売。

匠大塚が取り扱う北欧新ブランドNORDIC21のソファ『ハズソン』。

デンマーク生まれのシンプルでタイムレスなデザインで、張地には立体感のあるブークレを使い、リビングを優しい雰囲気にしてくれます。

匠大塚オリジナル新ブランド『exc(エクス)』。

匠大塚オリジナル ダイニングテーブル MAY

匠大塚がファイブスターホテルの家具インテリアを手がける工場とのコラボレーションで誕生したNEWインテリアコレクションを展示。

飛騨の『匠』が手がけるダイニングセット。

ダイニングテーブル 灑(セン)

素材と仕上げにこだわり、丸みのある柔らかなデザインで木の温もりが感じられます。

ノルウェー・エコーネス社 のストレスレス(R)チェアも各種展示。

エコーネス社ストレスレスチェア各種

快適性テクノロジーを駆使し、座り心地を追求。

ゆったりとした座り心地で、『自分時間』を楽しめます。

フランスベッドのこだわりのマットレスや、最新電動ベッドも体感できます。

フランスベッド 最新電動ベッドなども展示

インテリアに馴染む高いデザイン性と機能性を両立した電動リクライニングベッドシリーズも展示。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最新電動ベッドも展示!匠大塚 富山大和 サテライト店 appeared first on Dtimes.