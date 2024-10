晴れる屋は、2024年10月10日(木)にデュエル・マスターズ専門店「晴れる屋3(スリー)」を東京・高田馬場にオープンしました。

デュエル・マスターズ専門店「晴れる屋3」

晴れる屋は、2024年10月10日(木)にデュエル・マスターズ専門店「晴れる屋3(スリー)」を東京・高田馬場にオープン。

晴れる屋は「誰もがカードゲームを楽しむ世界に」を理念に掲げ、カードゲームを楽しめる環境づくりや文化が根付くよう日々尽力しています。

「晴れる屋3」は、年中無休で22時まで営業、立地は高田馬場駅から徒歩1分と大変アクセスしやすい場所となっています。

誰でも無料で使用可能な108席のプレイスペースと、専門店ならではの豊富な在庫が用意されています。

108席のプレイスペース

サプライも充実

また、オープン記念として3つキャンペーンを実施します。

キャンペーン

1. 毎日先着100名に来店プレゼント

10月10日〜13日の期間中、下記の内容を含んだ「トレジャーセット」を来店された客様にプレゼントされます。

天下夢双!!デュエキングDreaM 2024 1パック引換券

晴れる屋ボールペン

晴れる屋スリーブ50枚

晴れる屋ストレージ

※なくなり次第終了となります

※晴れる屋3 店舗限定のキャンペーンとなります

2. 5,000円購入ごとにガラガラチャレンジ

10月10日〜13日の期間中、レジで5,000円購入ごとにレアカードやパックが当たるガラガラに挑戦出来ます。

※なくなり次第終了となります

※晴れる屋3 店舗限定のキャンペーンとなります

3. オープンから1週間、すべての大会参加費が無料

10月10日〜16日の期間中、晴れる屋3で開催されるすべてのイベント参加費が無料となります。

■晴れる屋3

名称 : 晴れる屋3

所在地: 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-8-7花川ビル5F

平日 12:00〜22:00

土日祝 10:00〜22:00

定休日: 年中無休

URL : https://www.hareruya3.com/

ショーケース

ストレージコーナー

自販機でオリパも購入可能

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 誰でも使用可能な108席のプレイスペース!デュエル・マスターズ専門店「晴れる屋3」 appeared first on Dtimes.