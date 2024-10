SEVENTEEN、新曲「LOVE, MONEY, FAME（feat.DJ Khaled）」MV予告映像を公開

SEVENTEENがニューアルバムのタイトル曲を通じて愛の意味を振り返る。SEVENTEENは本日(10日)0時、公式SNSとHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルを通じて12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」のタイトル曲「LOVE, MONEY, FAME(feat.DJ Khaled)」のミュージックビデオの予告映像を公開した。映像からはストーリーや楽曲に込められたメッセージを垣間見ることができ、人々の注目を集めた。

今回の予告映像はテレビの中の「I HONESTLY DON'T KNOW WHAT LOVE IS(私は本当に愛が何なのか分からない)」という字幕のアップから始まる。続いて一人でテレビの前に座って夜を明かすようなジョンハンの姿が登場し、寂しげな雰囲気を醸し出す。さらに「He can’t see. He can’t write. He can’t hear. Because he doesn’t know what love is(彼は見ることができない。彼は使うことができない。彼は聞くことができない。彼は愛が何なのか分からないからだ)」というナレーションは、彼が愛について悩んでいることを予想させる。最後のシーンではSEVENTEENのメンバーが登場し、幕を閉じる。考えにふけっている彼らは、それぞれどんな事情で一つの空間に集まっているのか、「LOVE, MONEY, FAME(feat.DJ Khaled)」のミュージックビデオ本編への関心が高まっている。トレーラーとの関係性も新曲への期待を高める要素だ。先日公開された12thミニアルバムのトレーラーで「HOW TO LOVE(どう愛するだろうか)」という話題を投げかけたジョンハンは、今回の予告映像では愛の意味を問う。これまで発売したアルバムを通し作りこまれたストーリーで多くの人々の共感を呼んだ彼らであるだけに、ニューアルバムも様々な意味が込められた確かな完成度が期待される。「LOVE, MONEY, FAME(feat.DJ Khaled)」はヒップホップ、R&B特有のグルーヴ感のあるメロディで愛に対する確固たる決意を表現する歌だ。「君」への愛をストレートに表した歌詞は「率直な感情を共有しよう」というニューアルバムのメッセージを具体化すると同時に、CARAT(ファンの名称)への彼らの変わらない気持ちを表現している。SEVENTEENの12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」は、14日午後6時に発売される。彼らはカムバック直前の12〜13日、高陽(コヤン)総合運動場メインスタジアムで新しいワールドツアー「SEVENTEEN[RIGHT HERE] WORLD TOUR」の華やかな幕を開ける。ツアーは同公演後、アメリカと日本、アジアの主要都市で行われる。