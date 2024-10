快適な演奏性とDJワークフローを実現！AlphaTheta「4ch プロフェッショナル オールインワン DJシステム」

AlphaThetaは、同社最新のスタンダードとなる機能やレイアウトを搭載した4デッキ・オールインワンDJシステムXDJ-AZを2024年11月初旬に発売します。

AlphaTheta「4ch プロフェッショナル オールインワン DJシステム」

商品名 :4ch プロフェッショナル オールインワン DJシステム

型番 :XDJ-AZ

希望小売価格:440,000円(税込)

発売時期 :2024年11月初旬

AlphaThetaは、同社最新のスタンダードとなる機能やレイアウトを搭載した4デッキ・オールインワンDJシステムXDJ-AZを2024年11月初旬に発売。

オールインワンDJシステムの最高峰を目指し、前身モデルであるXDJ-XZから機能やDJワークフローを大幅に進化させました。

この1台でプロフェッショナルな演奏環境を提供し、クラブやイベントスペースからスタジオなど、様々なシーンでDJパフォーマンスを新たな高みに引き上げます。

XDJ-AZは、同社のフラッグシップモデルであるCDJ-3000とDJM-A9のレイアウトや操作感を取り入れ、まるでDJと本機が一体となって音を操っているかのような直感的な演奏性を実現しています。

また、様々なプレイスタイルに対応できるよう豊富なメディアに対応しています。

Wi-Fi(R)搭載によりクラウド上にある最新のrekordboxライブラリに本機から直接アクセスし、HOT CUEなどの演奏情報をいつでもどこでも最新の状態で演奏できます。

さらに膨大なライブラリを持つBeatport上の楽曲も再生でき、さまざまなシチュエーションでの多様な選曲を可能にします。

クリエイティブな演奏を支援するスタンドアローン4デッキ再生機能、10.1インチ大型静電式タッチディスプレイ、SonicLink対応プロフェッショナルDJヘッドホンHDJ-F10との超低遅延ワイヤレス接続機能を搭載し、音質などの基本性能も進化しています。

未来のDJシステムのあるべき姿を追求し、最新の技術と使いやすさを取り入れたXDJ-AZには、次世代オールインワンDJシステムに求められるすべてが揃っています。

<クラブスタンダードモデルの操作感を継承し、意のままに音を操る喜びを提供>

XDJ-AZは、同社のフラッグシップモデルであるCDJ-3000とDJM-A9のレイアウトや操作感を取り入れています。

DJは本機と一体となって音を操っているかのような直感的な演奏ができ、よりクリエイティブなパフォーマンスが可能になります。

プレーヤー部には、圧倒的に滑らかな操作性を持つCDJ-3000と同品質のジョグを搭載されています。

これにより、正確で思い通りのピッチベンドやスクラッチ操作が可能になります。

ミキサー部は、各操作子が演奏性を最大限に引き出す位置に配置されており、BEAT FXをかけるチャンネルがダイレクトに選択できるボタンなど、直感的なレイアウトが特長です。

本機を使いこなすことで、クラブスタンダードモデルの操作マナーを体感でき、現場でも迷いなく大胆なパフォーマンスが可能です。

圧倒的に滑らかな操作性を持つCDJ-3000と同品質のジョグ

DJM-A9の直感的なレイアウトを引き継いだミキサー

<Wi-Fi(R)機能内蔵で、DJスタイルにあわせて自由自在に選べる楽曲再生オプション>

・rekordbox CloudDirectPlay対応

内蔵のWi-Fi(R)機能により手軽にインターネット接続ができ、クラウド上にある最新のrekordboxライブラリから、本機で直接楽曲を再生できます。

HOT CUEなどの演奏情報も常に最新データの利用・更新が可能なので、演奏の準備も本機を使って直感的に行うことができます。

※ rekordbox CloudDirectPlayを利用になるには、rekordbox Creativeプラン、ProfessionalプランまたはCloud Optionへの加入が必要です。

rekordbox CloudDirectPlay対応

・StreamingDirectPlay対応

XDJ-AZのStreamingDirectPlayはBeatport Streamingに対応しています。

Beatportの持つ膨大なダンスミュージックライブラリに本機から直接アクセスし、最新のジャンル別のプレイリストから選曲することが可能です。

演奏に必要な波形、BPM、グリッド情報などの解析データも利用できるため、リリースされたばかりの楽曲でも柔軟にDJセットリストに取り入れることができます。

※XDJ-AZでStreamingDirectPlayを使用する場合は、Beatport StreamingのProfessionalプランまたはAdvancedプランに契約する必要があります。

Beatport StreamingについてはBeatport社のサイト( https://stream.beatport.com/ )を確認してください。

StreamingDirectPlay対応

・豊富なデバイス・DJアプリケーション対応

USBストレージデバイスからの再生はもちろん、PC/Macやモバイルデバイスと組み合わせてもDJプレイが可能です。

ターンテーブルやサンプラーなどの外部機器からの音源を再生することもでき、DJの個性を活かす多様な演奏スタイルに対応しています。

また、PC/Mac接続用のUSB-C端子を搭載しているので、rekordbox for Mac/WindowsのPERFORMANCEモードとSerato DJ Pro(※1)を有料サブスクリプションプラン契約なしで利用できます。

さらにWi-Fi(R)接続でのLINK EXPORT機能を使えば、ワイヤレスでPC/Macやモバイルデバイスの楽曲にアクセスできます(※2)。

XDJ-AZ対応DJアプリケーション

(※1)2024年12月対応予定

(※2)rekordbox for Mac/Windowsまたはrekordbox for iOS/AndroidのLINK EXPORT機能が利用できます。

rekordbox for AndroidのLINK EXPORTは有線接続には対応しておりません。

PC/Macと組み合わせてDJプレイが可能

モバイルデバイスと組み合わせてDJプレイが可能

<大型タッチディスプレイで、選曲からパフォーマンスまですべての操作がシームレスに>

XDJ-AZは、10.1インチの静電式タッチディスプレイを搭載しており、前身モデルのXDJ-XZと比べて表示可能な楽曲数が最大8曲から13曲に増加しました。

これにより、膨大な楽曲ライブラリから目的の楽曲に素早くアクセスできます。

また、最大4つのプレイリストを登録できるPLAYLIST BANKや、楽曲をロードしなくてもプレイリスト内の曲を試聴できるTOUCH PREVIEW、デッキで再生中の楽曲の先の展開を試聴できるTOUCH CUE、文字入力で楽曲を検索できるキーボードサーチなど、選曲の質を高める機能も充実しています。

さらに、PERFORMANCE PADSのステータスやBEAT FXの設定も波形情報と一緒に表示できるので、演奏に必要な情報をひと目で把握することもできます。

進化した大型タッチディスプレイが選曲から演奏までを幅広くサポートし、迷いのない直感的な演奏を可能にします。

大型タッチディスプレイで、選曲からパフォーマンスまですべての操作がシームレスに

<スタンドアローン4デッキ再生で、多彩なDJプレイが可能に>

4デッキ同時再生に対応したことで、XDJ-AZ一台で多彩なDJプレイが可能になりました。

スムーズなミックスのために、3つ目や4つ目のデッキに楽曲をロードして準備したり、3デッキ以上を使ったマッシュアップなどの高度な演奏も楽しめます。

また、CDJシリーズを接続することでデッキを切り替えることなく、4デッキをフルに活用した演奏が可能です。

PRO DJ LINK(TM)接続にも対応しており、拍情報やオンエア情報などを外部プレーヤーと連携することで、質の高いパフォーマンスをサポートします。

スタンドアローン4デッキ再生で、多彩なDJプレイが可能に

<SonicLink対応DJヘッドホンとの接続で、超低遅延ワイヤレスモニタリングが実現>

XDJ-AZには、SonicLinkに対応したトランスミッターが内蔵されており、プロフェッショナルDJヘッドホンHDJ-F10とボタン一つでペアリングが可能です。

SonicLinkは、同社独自開発の超低遅延ワイヤレス技術で、一般的なBluetooth(R)(SBCコーデック)の遅延量と比較して約1/20の速さで音を送ることができます。

これにより、DJ機器の操作と音声の間に遅延を感じさせることなく、ワイヤレスでのパフォーマンスが可能になります。

ヘッドホンケーブルを気にすることなく、モニタリングを行えるため、DJブースやステージでの自由で快適なパフォーマンスを実現できます。

※同社のポータブル・ワイヤレスDJスピーカーWAVE-EIGHTとのワイヤレス接続には対応しておりません。

SonicLink対応DJヘッドホンとの接続で、超低遅延ワイヤレスモニタリングが実現(1)

SonicLink対応DJヘッドホンとの接続で、超低遅延ワイヤレスモニタリングが実現(2)

<現場で求められるプロフェッショナルな品質を追求>

XDJ-AZは、基本性能のさらなる改善にも取り組みました。

ESS Technology社製、32bit D/Aコンバーターを搭載することで音質が大幅に向上し、クラブなど大きな会場でも音像が引き立つクリアでクールなサウンドを実現しています。

3BAND MASTER EQを使用すれば、会場の音響特性に応じて出力音を調整できます。

また、ワンタッチでミキサー全体の設定を確認できるMIXER SETTINGSも搭載されています。

ESS Technology社製32bit D/Aコンバーターを搭載

3BAND MASTER EQ

MIXER SETTINGS

その他の特長:

・演奏性にすぐれた大型PERFORMANCE PADSを各デッキに搭載

・3系統のUSB入力(USBストレージデバイス用にUSB-Aポート2系統、PC/Mac用にUSB-Cポート1系統)を搭載

・押下中のみ再生音が出るGATE CUEモードに対応

・サブスクリプション契約なしでrekordbox for Mac/WindowsのPERFORMANCEモードを利用可能(Hardware Unlock)

・rekordbox for Mac/Windowsおよびrekordbox for iOS/AndroidでLINK EXPORT可能

・Serato DJ Pro(2024年12月対応予定)

・製品延長保証サービスAlphaTheta Care対象

【商品の仕様】

対応ソフトウェア :rekordbox for Mac/Windows

rekordbox for iOS/Android

Serato DJ Pro(2024年12月対応予定)

周波数特性 :20Hz〜20kHz(USB)

S/N比 :115dB(USB)

全高調波歪率 :0.0018%(USB)

入力/出力端子 :・入力

LINE/PHONO×2(RCA)

MIC×2(XLR & 1/4 inch TRS jack)

・出力

MASTER×2(XLR×1、RCA×1)

BOOTH×1(1/4 inch TRS jack)

PHONES×2(1/4 inch stereo jack×1,

3.5mm stereo mini jack×1)

・USB

USB Type-A×2

USB Type-C×1

・その他

LANポート(100BASE-TX)×1

無線LAN :対応規格

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

使用周波数帯域 :2.4GHz/5GHz帯

Bluetooth(入力) :・無線方式

Bluetooth ver. 5.3

・対応コーデック

SBC、AAC

SonicLink(出力) :使用周波数帯域

2.4GHz帯

電源 :AC 100V、50Hz/60Hz

最大外形寸法(W×D×H):895×504.1×133.4mm

本体質量 :13.5kg

付属品 :電源コード

保証書(一部の地域)

クイックスタートガイド

使用上のご注意

rekordboxのシステム要件はこちらをご参照ください:

●rekordbox for Mac/Windows

https://rekordbox.com/ja/

●rekordbox for iOS/Android

https://rekordbox.com/feature/mobile/

Serato DJ Proのシステム要件はこちらを参照

https://serato.com/dj/pro

※ 商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

※ Beatport Streamingおよびそのロゴは、Beatport LLCの商標または登録商標です。

※ rekordbox(TM)は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。

※ Serato DJ Proは、Serato Limitedの登録商標です。

※ SonicLink(TM)は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。

※ Wi-FiはWi-Fi Alliance(R)の登録商標です。

※ Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

AlphaTheta株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

その他の商標および

登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

※ その他記載されている商品名、技術名および会社名やロゴなどは、各社の登録商標または商標です。

