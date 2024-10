Xdinary Heroes、5thミニアルバム「LIVE and FALL」集合コンセプトフォトを公開

Xdinary Heroesが、ニューアルバムの予告イメージで、自由奔放な若者のエネルギーをアピールした。彼らは10月14日、ニューミニアルバム「LIVE and FALL」とタイトル曲「Night before the end」を発売し、カムバックする。これに先立ち、所属事務所のJYPエンターテインメントは、公式SNSを通じてゴニル、ジョンス、ガオン、O․de、ジュンハン、ジュヨンの個人&ユニット予告イメージを公開し、本日(10日)正午には団体コンセプトフォト2種を公開した。

公開されたフォトの中で6人のメンバーは、カジュアルなスタイリングで若くてセンス溢れる感性を表現した。地面に座ったり、壁に寄りかかったりしながら様々なポーズをとり、フォトジェニックな一面を披露し、クールで堂々とした表情でカメラを見つめ、目を引いた。5thミニアルバム「LIVE and FALL」には、タイトル曲「Night before the end」をはじめ、「FEELING NICE」「XYMPHONY」「XH_WORLD_75」など4曲の新曲と、「2024 Xperiment Project」の一環であるデジタルシングルシリーズ「Open ♭eta」を通じて公開された「Save me」「少年漫画」「iNSTEAD!(Feat.YB ユン・ドヒョン)」「LOVE and FEAR」まで、全8曲が収録される。Xdinary Heroesのメンバー全員が、タイトル曲を含む多数の楽曲の制作に直接参加し、音楽的なアイデンティティを表現した。5thミニアルバム「LIVE and FALL」は、10月14日の午後6時に正式発売される。彼らはカムバックに続き、11月15日〜17日にはソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園オリンピックホールにて、“韓国での公演6連続完売”を達成した単独コンサートを開催し、今年開催されたコンサートシリーズ「Closed ♭eta」より規模が2倍も大きくなった会場で、観客と特別な思い出を作る。