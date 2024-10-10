明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０３：００ 米・財政収支

０８：５０ 日・マネーストック

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

２１：３０ 米・卸売物価指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議

※香港市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：タマホーム<1419>，Ｅ・ＪＨＤ<2153>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，スタ・アリス<2305>，ライク<2462>，エスプール<2471>，出前館<2484>，カネ美食品<2669>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ビックカメラ<3048>，ＳＦＰ<3198>，ニッケ<3201>，コスモス薬品<3349>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＳＩＨＤ<3608>，ＩＧポート<3791>，大有機<4187>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，ダイト<4577>，ＱＰＳ研究所<5595>，技研製<6289>，ローツェ<6323>，佐鳥電機<7420>，良品計画<7453>，４℃ホールデ<8008>，ワキタ<8125>，チヨダ<8185>，リンガハット<8200>，近鉄百<8244>，ビーウィズ<9216>，松竹<9601>，ＣＳＰ<9740>，モリト<9837>ほか

※東証グロース上場：オルツ<260A>

※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース



出所：MINKABU PRESS