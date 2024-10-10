Èà¤³¤½¤¬¿¿¤ÎMVP¤À¡ª ¡ÈÂçÃ«¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤¬¾×·â¤ÎµÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¡Ä¹ì¤¯¡ÖMVP¡ªMVP¡ª¡×µå¾ìÁûÁ³
¡ÚMLB¡Û¥á¥Ã¥Ä 4¡Ý1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê10·î9Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûµå¾ì¤¬¶¸´îÍðÉñ¡ª¾×·âËþÎÝÃÆ¤Î½Ö´Ö
¡¡¤Þ¤µ¤Ëµå¾ì¤¬ÍÉ¤ì¤¿°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥Ã¥Ä¤¬²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ó¤À¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤òÁè¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥Ä¤Î¥ê¥ó¥É¡¼¥¢ÆâÌî¼ê¤¬1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î6²ó¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤ëµÕÅ¾ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤ËÌá¤êÁ°Æü¤Î¾¡Íø¤Ç2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥Ä¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¥á¥Ã¥Ä°ì¿§¤Î°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï4²ó¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÃæÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È6²ó¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ï6ÈÖ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë2¤Ä¤Î»Í»àµå¤ÇËþÎÝ¤Ë¡£Â³¤¯¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤ÏÆâÌî¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1»àËþÎÝ¤Ç1ÈÖ¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ïº£²Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¸µ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼é¸î¿À¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£¤½¤Î4µåÌÜ¤ò¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤¬Ã¡¤¯¤È¡¢¥é¥¤¥È¤ØÈô¤ó¤À¶¯¤¤ÂÇµå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¡¢µÕÅ¾¤ÎËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨33ËÜÎÝÂÇ¡¢29ÅðÎÝ¡¢ÂçÃ«¤ò¾å²ó¤ë39ÆóÎÝÂÇ¤Ë²Ã¤¨Âî±Û¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¤Î¼éÈ÷¤ò¸Ø¤ë¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Þ¤ÇMVPÁè¤¤¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤¹WAR¤ÇÂçÃ«¤òÍÞ¤¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ëº£¤Ê¤ª¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤òMVP¤Ë¿ä¤¹À¼¤ÏÂ¿¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏMVP¥³¡¼¥ë¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î·àÅª¤Ê°ìÈ¯¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¶½Ê³¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤È²½¤¹¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂç´¿À¼¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç·èÄêÅª¤Ê°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤â¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤¬¼çÌò¤ÎÌ¡²è¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÌ£Êý¤«¤é¤·¤¿¤é¤Û¤ó¤È¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡×¡Ö·è¤á¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¥°¥é¥¹¥é¤«¡¡¥¹¥¿¡¼¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤Î°ì¸À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¤Û¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖLindor is the real MVP¡×¡ÖGOAT¡×¡Ö¤â¤¦¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤¬MVP¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤è¤³¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·ë¶É¤³¤Î¤Þ¤Þ¥á¥Ã¥Ä¤¬¾¡Íø¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë