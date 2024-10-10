¡Öµ¼Ô¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡×Î¢¶âÌäÂê¤Ç12¿Í¤¬Èó¸øÇ§¤Ë¡¡ÉÔÌÀ³Î´ð½à¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼
¡¡9Æü¸á¸å¡¢½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¢¶âÌäÂê¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÇ§¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µÄ°÷¤Î1¿Í¤ÏÈó¸øÇ§¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÅÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ¼Ô¤ÎÏ¢Íí¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê¡¦ÈïºÒÃÏÂÐºö¡¦ºÇÄãÄÂ¶âÂçÉý°ú¤¾å¤²¡¡ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÅúÊÛ¤Ï¡©
¢£µ¼Ô¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Èó¸øÇ§ ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼
¡¡¡ÖÈó¸øÇ§¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿µÄ°÷¤«¤é¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£1240Ëü±ßÉÔµºÜ Èó¸øÇ§¾®ÅÄ¸¶·éÁ°½°±¡µÄ°÷
¡Ö¡ÊQ.Èó¸øÇ§¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡ËÂ¿¾¯¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÞ¤Î·èÄê¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.Èó¸øÇ§¤ÎÀþ°ú¤¤Ï²¿¤¬´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤«¡©¡Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È»ä¤¬¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤¬Èó¸øÇ§¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¾®ÅÄ¸¶»á¤¬¡ÖÈó¸øÇ§¡×¤À¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÞ¤ÎÏ¢Íí¤è¤êÀè¤Ëµ¼Ô¤«¤é¡ÖÈó¸øÇ§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Â¤Ï°ìÈÖ¤Ï¤¸¤á¤Ïµ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡Ø¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¡¢²¿¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤Ä¾¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬9»þ¤Á¤ç¤¦¤É¤È¤«9»þ¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤®¤«¤Ê¡×
¡Ö¡Êµ¼Ô¤«¤éÏ¢Íí¤Î¡Ë¤½¤Î1»þ´Ö¸å¡¢´´Éô¤ÎÊý¤«¤é¤ªÅÅÏÃ¤ÇÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¿È¤Ë¤Ï¡¢²¹¾ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¾®ÅÄ¸¶Á°½°±¡µÄ°÷
¡Ö¸øÇ§¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤ì¤«¤éÅìµþ21Áªµó¶è»ÙÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Â¾¤Î¸õÊä¤ò¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÁªµó±þ±ç¤òÍê¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢¤è¤·¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡£¡ÊÈó¸øÇ§¤Î¡ËÍýÍ³¤ÏÀâÌÀ¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¡ÊQ.²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡¢Áªµó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Àï¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÀÐ¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤â¡¢ÅöÁª¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¢£12¿Í¤¬Èó¸øÇ§¤Ë ÅÞ¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ï
¡¡9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁªµóÂÐºöËÜÉô²ñµÄ¡£¤¹¤Ç¤ËÈó¸øÇ§¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿6¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë6¿Í¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÈó¸øÇ§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ ¿¹»³Íµ´´»öÄ¹
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªµó¶è¤Î¾õ¶·¤â¶ãÌ£¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò½ä¤ëÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢12Ì¾¤¬Èó¸øÇ§¤Î°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.¡Ê6Ì¾ÄÉ²Ã¤Îº¬µò¤Ï¡ËÉÔµºÜ¤Î³Û¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ë³Û¤òÆÃÊÌ¹Í¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÌ¤Ë¤³¤Î¶â³Û°Ê¾å¤³¤Î¶â³Û°Ê²¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Èó¸øÇ§¤Î´ð½à¤Ï¡ÖÉÔµºÜ¤Î³Û¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÀþ°ú¤¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô¤«¤é¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£564Ëü±ßÉÔµºÜ Èó¸øÇ§ºÙÅÄ·ò°ìÁ°½°±¡µÄ°÷
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Ï¢¤«¤é¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¸øÇ§¿½ÀÁ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Á´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä«¡¢ÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁêÅö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×
¡¡¼«¿È¤Î¡ÖÈó¸øÇ§¡×¤òÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ»á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÞ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ï¡Ä¡£ºÙÅÄÁ°½°±¡µÄ°÷
¡Ö¡ÊQ.ÅÞ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ï¤Ê¤¤¡©¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö»ä¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¡ÊÈó¸øÇ§¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Á´¤¯ÅÞ¤«¤é¤Ê¤ó¤ÎÏ¢Íí¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ÀµÄ¾¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ù±ç¼Ô¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÂÁá¤ËÁªµó¶è¤Î¿·³ã¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢£¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê ÁíÍý¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤É¤è¤á¤
¡¡9Æü¸á¸å1»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¡£Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ç¤¹¡£ÌîÅÄÂåÉ½
¡ÖÁíÍý¤È¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¤¹¡£1957Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£ÁíÍý¤Ï29ºÐ¤Î»þ¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷¤ËÅöÁª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×ÀÐÇËÌÐ»á¡ÊÅö»þ29¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ð¥Ã¥¸¤òÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö»ä¤¬½é¤á¤Æ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ËÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï1993Ç¯¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡ÊÅö»þ35¡Ë
¡Ö¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¯ºö¶¥Áè¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö¤â¤¦¤½¤Î»þ¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤ÏÀ¯¼£²þ³×¤Î´ú¼ê¤È¤·¤Æ¼ã¼ê¤ÎÏÀµÒ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÅÞÇÉ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÇ°¤ò»ý¤ÄÀèÇÚÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¤¤Ç¯¤Î2¿Í¤¬¡¢ÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¡£ÏÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£ÌîÅÄÂåÉ½
¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âµÄ°÷¡£À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¾å¤ÎÉÔµºÜ¤ÎµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸øÇ§¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£ÁêÅöÄøÅÙÈó¸øÇ§¤ÈÁíÍý¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ìÁêÅöÄøÅÙÈó¸øÇ§¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÊÎ¢¶â¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤Ç¡Ë¸øÇ§¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï30¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Àµ³Î¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¤¦¤ÈÁêÅöÄøÅÙ¤¬¸øÇ§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Ã¤ÈÀµ³Î¤Ë¸À¤¦¤ÈÂçÈ¾¤¬¸øÇ§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÌîÅÄÂåÉ½¤ÏËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ëÊý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¤è¤¯Â¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢¶â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤Ï·è¤á¤Ä¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÉÔµºÜ¡Ù¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö³ºµÄ°÷¤Ï¤½¤ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È¡¢¾µÃÎ¤òÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¸¤ã¤¢Ã¼Åª¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¤è¡£Èó¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÄÉ²Ã¸øÇ§¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¼ç¸¢¼Ô¤¿¤ë¹ñÌ±¤Î³§ÍÍÊý¤¬¤´È½ÃÇ¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¸øÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÅúÊÛ¤Ë²¿ÅÙ¤â¤É¤è¤á¤¤ä¥ä¥¸¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö¤³¤ì¤Í¡£Î¢¶â±£¤·²ò»¶¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤À¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Í¡ÄÅÞ¤È¤·¤ÆºÆÄ´ºº¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤Í¡¢²ñ´ü±äÄ¹¤·¤ÆÍ½»»°Ñ°÷²ñ³«¤³¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¹ñ²ñ¤¬¤ª·è¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë°ìÈÖÎÉ¤¤ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ëºÒ³²¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÇ½ÅÐÃÏÊý¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö²ò»¶¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤âº£²ó¤Í¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎÞ¤âÎ®¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò¸«¤ÆÁªµó¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÅþÄìÁªµó¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ªÀá·ê¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ï¡ª¼ºÎé¤Ê¸À¤¤Êý¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤ÇÁªµó¼¹¹Ô¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö»ä¤ÏÈïºÒÃÏ¤ÎÊý¡¹¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¡Ø¤¢¤¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀÚ¼Â¤Ê¤ªÀ¼¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿Êý¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¤ªÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤Î»×¤¤¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤³¤ÎÁªµó¤Î¼¹¹Ô¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï»ä¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¢£¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤°ÊÑ¤ï¤ë¡×ÈãÈ½¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Ï
¡¡Â³¤¯¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ÇÏ¾ìÂåÉ½¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ ÇÏ¾ì¿¹¬ÂåÉ½
¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î²ò»¶¤òÌ¿Ì¾¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡ØÇ¤ÎÌÜ²ò»¶¡Ù¡£¤¯¤ë¤¯¤ë¤¯¤ë¤¯¤ë¤È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÁíÍýÁíºÛ¤Î¸À¤¦»ö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦²ò»¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡£¼«Ê¬¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£¤½¤·¤ÆÀ¯ºö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥¸¥¢ÈÇNATO¤ä¤ê¤¿¤¤¡£ÁíÍý¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±À»¶Ì¸¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö»ä¤É¤â¤ÏÆÈºÛÀ¯ÅÞ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÁíºÛ¤¬ÂåÉ½¤¬¤³¤¦¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¯ºö¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×ÇÏ¾ìÂåÉ½
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âµÄ°÷¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½°µÄ±¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»²µÄ±¡¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£Î¢¶â»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÊý¡¹¤Ïº£²ó¤ÈÆ±¤¸Êªº¹¤·¤Ç¸øÇ§¡¢Èó¸øÇ§¤ò¤ª·è¤á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÆ±¤¸¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç½°µÄ±¡¤È»²µÄ±¡¤È°ã¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÇËÁíÍý¤ËÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹
¡ÖËÜÅö¤ËË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¼ýÆþ¤È¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬É¬Í×¤È¡¢ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬ËÜÅö¤ËË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÂçÉý¤Ê°ú¤¾å¤²¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î»Ù±ç¡¢¤³¤³¤¬¸°¤À¡¢É¬Í×¤À¡¢ÉÔ²Ä·ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï°ì½ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤É¤â¤ÏÁ´ÂÎ¼çµÁ¹ñ²È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¹ñ²È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬¼çÆ³¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤ä¤êÊý¤¬É¬¤º¤·¤âÀµ¤·¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÊª²Á¾å¾º¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¶â¾å¾º¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¸æÅÞ¤ÈµÄÏÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¢£¡ÖÀ¯ºö³èÆ°Èñ¡×Áªµó¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¡©
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤«¤é¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬ÇÑ»ß¤ò´Þ¤á¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ¯ºö³èÆ°Èñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÉµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÌÌÚÂåÉ½
¡Ö¤Þ¤ºÀ¯ºö³èÆ°Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤âÁíÍý¤«¤é¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¯ºö³èÆ°Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇÑ»ß¤â´Þ¤á¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢È¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦²ò»¶¤·¤ÆÍè½µ¸ø¼¨¡¢12Æü´ÖÁªµóÀï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁªµó¤Ë´Ø¤·¤Æ1±ß¤âÀ¯ºö³èÆ°Èñ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤³¤³¤ÇÌÀ¸À¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö¸½ºß¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹À¯ºö³èÆ°Èñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁªµó¶è¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¾ð¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¤¬ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¸æÅÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÅÞ¤È¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃÏ°è¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬Ë¡¤ÊÈÏ°ÏÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½ºßµö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹À¯ºö³èÆ°Èñ¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤ÏÈÝÄê¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡×¶ÌÌÚÂåÉ½
¡Ö¤³¤ì¤Ï·ë¹½ÌäÂêÈ¯¸À¤Ç¤¹¤è¡£Áªµó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÁªµó¤Ë»È¤Ã¤¿À¯ºö³èÆ°Èñ¤Ï»Ù½Ð¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Áí»ÙÉôÄ¹¤¬¤É¤³¤«¤Ç·×¾å¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö¤½¤ì¤ÏË¡Î§¤Ëµö¤µ¤ì¤¿ÈÏ°ÏÆâ¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¢£½°µÄ±¡²ò»¶ ËüºÐ¤Ï¥ä¥¸º®¤¸¤ê
¡¡¤½¤·¤Æ9Æü¸á¸å4»þ¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¡£³Û²ìÊ¡»ÖÏº½°±¡µÄÄ¹
¡ÖÆüËÜ¹ñ·ûË¡Âè7¾ò¤Ë¤è¤ê¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¡×
¡¡ÌîÅÞÀÊ¤«¤é¤Ï¡¢ËüºÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ä¥¸¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½°µÄ±¡²ò»¶¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¡£¼«¿È¤ÎÁªµó¶è¡¢Ê¡Åç¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¿û²È°ìÏº»á¡£¿û²È»á¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¤Ç9Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÈó¸øÇ§¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1289Ëü±ßÉÔµºÜ Èó¸øÇ§¿û²ÈÁ°½°±¡µÄ°÷
¡ÖÅÞËÜÉô¤Î·èÄê¤Ç¤¹¤«¤é½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ¡¥ÁíÍý¤«¤éÈó¸øÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÀâÌÀ¤Ï¡©¡Ë¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¤È½ÃÇ¤¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ËÂÐ¤¹¤ëã´¡Ê¤ß¤½¤®¡Ë¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë°ì¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÊ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¡×
¡Ê¡Ö±©Ä»¿µ°ì ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×2024Ç¯10·î10ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë