BTSのRM、ドキュメンタリーがアジア最大級の短編映画祭で特別上映…Stray Kidsの受賞作品も！

米アカデミー賞公認のアジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2024」(以下、「SSFF & ASIA 2024」)では、特別作品として、BTS(防弾少年団)のRM主演の「RM 'Come back to me」の上映が決定いたした。創作には、映画「別れる決心」「暗殺」の美術監督を務めたリュ・ソンヒと、映画「1987」、「晩秋」のキム・ウヒョン撮影監督、そしてドラマ「パチンコ」に出演し世界的活躍が期待される俳優のキム・ミンハ、「ビーフ」に出演しエミー賞にノミネートしたジョセフ・リーが参加。新しいことに挑戦したいが、現実に流される人間のアイロニカルな感情を歌った楽曲をもとに、RM自身が、恋愛や家族、育児といった様々な人生のシーンが描かれる時空の部屋を行き来しながら、現実とは異なる別の自分を発見するストーリーで映像ドラマが展開していく。

「SSFF & ASIA 2024」では、「韓国ショート特集」として、6月の映画祭でGlobal Spotlight Awardを受賞した「Stray Kids <樂-STAR> SKZFLIX」、ベストアクターアワード(ライブアクション部門 アジア インターナショナル)を受賞した「負の空白」に加え、元U-KISSのケヴィン・ウー主演「ソウル・スイッチ)など、「SSFF & ASIA 2024」のノミネート作から新進気鋭の韓国ショートフィルムが集結する!

■上映情報

SSFF & ASIA 2024 秋の国際短編映画祭

<オンライン>

・グランドシアター

2024年9月26日(木)〜11月7日(木)



・ブリリア ショートショートシアター オンライン(サテライト会場)

2024年9月18日(水)〜6週に渡りSSFF & ASIA 2024セレクションを配信



<上映・イベント会場>

・赤坂インターシティ コンファレンス

2024年10月17日(木)



・ユーロライブ

2024年10月22日(火)〜24日(木)



・東京都写真美術館ホール

2024年10月25日(金)〜26日(土)



・ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

2024年10月27日(日)



・東京ミッドタウン日比谷 日比谷シネマフェスティバル(サテライト会場)

2024年10月11日(金)〜27日(日)

※プログラムにより上映開始時間が異なります。ウェブサイトにてご確認ください。



<チケット>

2024年9月26日(木)よりチケット予約・販売開始 ※一部10月1日発売



【無料】

・東京都写真美術館ホールでの上映、イベント

・MILBONイベント、東京都セミナー

・日比谷シネマフェスティバルでの上映

・ブリリア ショートショートシアター オンラインでの配信



【オンライン会場】

国内:2000円 / 海外:12USD



【上映会場 前売り】

一般:1,500円 ※ペア割あり

学生/シニア(60歳以上)/障がい者割引:1,200円

未就学児(小学生未満):無料



【上映会場 当日券】

一般:1,800円

学生/シニア(60歳以上)/障がい者割引:1,500円

未就学児(小学生未満):無料



★韓国ショート特集 <上映作品>

「RM 'Come back to me」

特別上映 2024年10月23日(水)20:30-22:00 @ユーロライブ

エミー賞とゴールデン・グローブ賞を3度受賞した「BEEF」のクリエイター、脚本家、監督であるイ・ソンジンが監督したこの作品は、RMが自身の過去、現在、未来の迷路を進んでいく姿を描き、自己実現と受容というテーマを探求している。

監督:イ・ソンジン/5:41/韓国/ミュージックビデオ/2024



「負の空白」(Negative Space)

ベストアクターアワード(ライブアクション部門 アジア インターナショナル)受賞

29歳のジウォンは、もう3年以上も職を探している。彼女には負の空白が2つある。履歴書の空白と自分の人生の空白である。面接当日、ジウォンは不安でたまらなくなる

監督:Jeonghui An / 0:15:00 / 韓国 / ドラマ / 2023



「ソウル・スイッチ」(Seoul Switch)

元U-KISSのケヴィン・ウー主演作品

自信がない韓国系アメリカ人の男性が自分にそっくりな世界的K-POPアイドルと出会い、入れ替わることを決める。

監督:Liann Kaye / 0:12:43 / アメリカ / コメディー / 2023



「ボイスクラブへようこそ」(Voice Club)

声だけでコミュニケーションをとるSNSの“ボイスクラブ”。今から、彼女のとんでもない数々の嘘が繰り広げられる。

監督:Taeyoung Kim / 0:24:41 / 韓国 / ドラマ / 2023



「ハートを編む」(Knitting My Heart)

ジグァンは、自分よりも編み物を愛しているように見えるオクドゥとの関係を考え直すことにした。

監督:Jihyeon Oh / 0:10:48 / 韓国 / ファンタジー / 2023



「Stray Kids <樂-STAR> SKZFLIX」

グローバルスポットライトアワード受賞

映画という夢のために走ってきた主人公たち。

ある大学のサークルで仲間となり短編映画を製作することになるが……。

完成した映画の上映の日、隠された秘密が明らかになる。

監督:キム・ビョンジュン / 0:10:50 / 韓国 /ミュージックショート / 2023