トマト＆オニオンが創業祭を開催！お得な福袋の販売やオリジナルバッグがもらえるよ！

アメリカンダイニングレストラン「トマト＆オニオン」では、2024年10月10日から創業45周年を記念した「創業祭」を開催しています。

お食事券4000円分が入った福袋！

創業45周年「創業祭」の内容は、以下の通り。

１、オリジナルグッズ入り福袋販売

トマオニオリジナル福袋を、10月10日から販売します（なくなり次第終了）。

価格は4000円。

店頭販売のみ。福袋の予約はできません。

また、購入後の返品は不可。

【福袋内容】

・トマト＆オニオンで使えるお食事券4000円分（1000円分×4枚）

有効期限は2025年3月31日。

一会計で同時に複数枚の利用や、割引券・クーポンなどと併用して利用可能。

なお、お釣りは出ないため注意してください。

・オリジナル フロスティボトル

内容量は350ml。

ストラップ付き。

・オリジナル エコブランケット

サイズは約640×470mm。

再生ポリエステルを使用しています。

販売店舗は以下の通り。

・【東北】宮古店、石巻店

・【北陸・甲信越】長岡店、鯖江インター店、敦賀木崎店、小浜店、三国イーザ店、高木店、信州中野店

・【関東】立川店

・【近畿】五個荘店、峰山店、福知山岩井店、創業店、千里万博公園店、三田ウッディタウン店、神戸藤原台店、神戸長田店、神戸摩耶ランプ店、柏原店、田辺店、岩出店、新宮佐野店、海南店

・【中国・四国】鳥取湖山店、倉吉店、松江学園通り駅、岡山城東店、岡山江崎店、高梁店、徳島沖浜店、徳島川内店

２、記念品プレゼント

4500円以上会計したグループに「厚手オリジナルコットンバッグ」をプレゼント（1組につき1枚）。

店内飲食・テイクアウトのいずれも対象です。

配布期間は、10月17日から（なくなり次第終了）。

配布店舗は以下の通り。

・【東北】宮古店、石巻店

・【北陸・甲信越】長岡店、鯖江インター店、敦賀木崎店、小浜店、三国イーザ店、高木店、信州中野店

・【関東】立川店、我孫子店

・【近畿】五個荘店、峰山店、福知山岩井店、創業店、千里万博公園店、三田ウッディタウン店、神戸藤原台店、神戸長田店、神戸摩耶ランプ店、柏原店、奈良榛原店、田辺店、岩出店、新宮佐野店、海南店

・【中国・四国】鳥取湖山店、倉吉店、松江学園通り駅、岡山城東店、岡山江崎店、徳島沖浜店、徳島川内店

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部