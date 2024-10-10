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Instagram and Threads moderation is out of control - The Verge
https://www.theverge.com/2024/10/9/24266096/instagram-threads-moderation-account-post-deleted-limited
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Just had my instagram account suspended because they don't allow people under the age of 13 on the app... pic.twitter.com/7iLcHCzo5k— Ricky Babcock (@Ricky_Babcock) October 8, 2024
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