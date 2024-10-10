ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö½ÅÍ×¤Ê1½µ´Ö¡×¡¡36ÆÀÅÀ¡¦¼ºÅÀ0¡¢WÇÕ¤Ø²÷¿Ê·â¡ÄÏ¢Àï¤Ë³¤³°ÃíÌÜ¡ÖÀµÇ°¾ì¡×
ÆüËÜ¤Ï10·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î10Æü¤Ë2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè3Àï¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡ÊÅ¨ÃÏ¡¿¥¸¥Ã¥À¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¾¡¤ÁÀ±¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¤À¤¬¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î1Àï¤ò´Þ¤à10·î¤Î2Ï¢Àï¤ò¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê1½µ´Ö¡×¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡9·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆüËÜ¤Ï¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ç7-0¤ÈÂçº¹¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤â5-0¤Î²÷¾¡¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£2Àï¹ç·×12ÆÀÅÀÌµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëÁê¼ê¤ÏÃæÅì¤ÎÆñÅ¨¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡£²áµîÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÏÆ±Áê¼ê¤Ë¾¡Íø¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¤À¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤â¶ìÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½éÀï¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤ò1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Âè2Àï¤Ç¤ÏÃæ¹ñÁê¼ê¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«2-1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤ÐWÇÕ½Ð¾ì¤¬¤°¤Ã¤È¶á¤Å¤¯ÆüËÜ¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Ï¡Ö½ÅÍ×¤Ê1½µ´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¡×¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡¢Â³¤¯Âè4Àï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê¥Û¡¼¥à±ºÏÂ¡¿15Æü¡Ë¤ÎÏ¢Àï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ïº£²ó¤ÎWÇÕÍ½Áª36¥´¡¼¥ëÌµ¼ºÅÀ¤Ç8Ï¢¾¡¤òµÏ¿¡Ê¥¢¥¦¥§¡¼ËÌÄ«Á¯Àï¤ÏÉÔÀï¾¡3-0¡Ë¡£8²óÏ¢Â³¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¤¬Èà¤é¤ÎÀµÇ°¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡µ»ö¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬¥°¥ë¡¼¥×3°Ì°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î2Ï¢Àï¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤òÁè¤¦Àï¤¤¤¬º®Àï¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¤âÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î²¤½£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬Í¿ô¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÁª¼ê¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£Á°²ó¤Î2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ò2-1¤Ç²¼¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤³¤ÎÇÔÀï¤¬¡¢Âç²ñÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿Âè4Àï¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ¼å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤½¤Î³Ê¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ºÇ½ªÍ½Áª1Ê¬1ÇÔ¤È¶ì¤·¤à¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á»á¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤â²á¾®É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Î´í¸±À¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¤Î2Àï¤È¤âÉé¤±¤ì¤Ð¡ÖºÆ¤ÓÁè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¡¢¾¡¤ÁÅÀ6¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ö2026Ç¯WÇÕ¤Ø»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ì¿±¿¤Î·ü¤«¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤³¤Î7Æü´Ö¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¡×¤È¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë