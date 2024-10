愛媛県宇和海産「鯛だし」使用！天下一品「塩ラーメン」

天下一品は、2024年11月10日(日)に新作メニューとして「塩ラーメン」を全国の天下一品※にて発売します。

天下一品「塩ラーメン」

商品名 :塩ラーメン

販売価格:税込970円 ※価格は店舗により異なります。

販売日 :(先行販売)2024年10月10日(木)〜

(全店販売)2024年11月10日(日)〜

天下一品は、2024年11月10日(日)に新作メニューとして「塩ラーメン」を全国の天下一品※にて発売。

※2024年10月1日(火)時点での店舗数です。

◆“鯛だし香る「塩ラーメン」”登場

昨年6月に“こってりよりもこってり”なラーメン「こってりMAX」を販売。

そこから、1年半後に新たなラーメンとして「塩ラーメン」が誕生。

コンセプトは“あっさりよりもあっさり”なラーメン。

「あっさりラーメンでも濃くて食べられない」「もっとすっきりとしたラーメンも食べたい」といった声から生まれました。

◆シンプルだけど美味しい!魅力ある「塩ラーメン」

塩ラーメンの魅力の1つは「風味」です。

愛媛県宇和海産の「鯛だし」を使用したスープ。

スープから香る鯛だしのやさしくも深い香りが、食欲をさらにそそります。

鯛だし香る「スープ」

ひと口食べるとスープの旨味とコクが口いっぱいに広がります。

塩ラーメンのために作られた麺は、つるっとしたのどごしが特徴で、スープと合わさることでこれまでの天下一品ラーメンにはない味わいに仕上がっています。

塩ラーメン「専用麺」

もう1つの魅力は、ラーメンにトッピングされている「ワンタン」です。

ぷるっとした食感に生姜を効かせた味わいが、塩ラーメンのアクセントに。

ワンタンの餡は鶏肉のみを使用しています。

トッピング「ワンタン」

◆全国販売にさきがけて、先行販売開始!

11月10日(日)の全国販売にさきがけて、一部店舗にて10月10日(木)に「塩ラーメン」先行販売を開始します。

【先行販売店舗】

<東京都> 高円寺店・中野店

<埼玉県> 三郷店

<京都府> 総本店・西院店屋台・五条桂店Reboot・1号線下鳥羽店・久御山店

<滋賀県> 御殿浜店・唐崎店・膳所店・堅田店・豊郷店・近江今津店セルフ

※店舗により開始日が異なる場合があります。

※天災地変その他やむを得ない事由により延期又は中止する場合があります。

※一部取り扱いのない店舗もあります。

