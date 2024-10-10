¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¡¡½µ´©Ê¸½Õ¤È¤ÎÏÂ²òÊóÆ»¤Ë¡ÖÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¡¦Ê¸éº½Õ½©¤Ê¤É¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢Â»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤ÎÂåÍý¿Í¡¦ÅÄÂåÀ¯¹°ÊÛ¸î»Î¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ë½÷ÀÌäÂê¤òÊó¤¸¤¿½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¡¦Ê¸éº½Õ½©¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢º£Ç¯£±·î¤ËÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¡££¸·î£±£´Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âè£²²óÊÛÏÀ½àÈ÷¼êÂ³¤Ï¡¢£±£±·î£±£±Æü¸áÁ°£±£±»þ£³£°Ê¬¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÂåÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¡Ê´üÆü¤Ï¡ËºÛÈ½½ê¤«¤éÍè¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ê¸½ÕÂ¦¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¾Úµò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¡²ó¡¢¤³¤Á¤é¤«¤éÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£Á°²ó¤Î´üÆü¤ò¤â¤¦£±²ó¤ä¤êÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉô½µ´©»ï¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ²ò¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï²¶¤Ï¡¢ÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤¦¸À¤¦¤È¡ØÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£