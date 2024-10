SEVENTEEN、新曲「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」ティザー映像を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■公開されたティザー映像では、MVのストーリーを垣間見ることができる!

SEVENTEENが、12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』のタイトル曲「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」のティザー映像を公開した。

映像は、テレビの中の「I HONESTLY DON’T KNOW WHAT LOVE IS (本当に私は愛が何なのか分からない)」という字幕を照らしながら始まる。続いて、ひとりでテレビの前に座って夜を明かすようなJEONGHANの姿が登場し、寂しい雰囲気を醸し出す。

「He can’t see. He can’t write. He can’t hear. Because he doesn’t know what love is (彼は見られない。彼は使えない。 彼は聞くことができない。 彼は愛が何なのか分からないからだ)」というナレーションは、愛に対するJEONGHANの悩みを推察させる。

最後の場面にはSEVENTEENのメンバーが登場し、目を引く。全員考えにふけっている様子だ。彼らがそれぞれどんな事情を持ってひとつの空間に集まったのか、「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」MV本編に向けた好奇心が高まっている。

トレーラーとのつながりも、新曲に対する期待を増幅させる要素となっている。先立って公開された12th ミニアルバムのトレーラーで「HOW TO LOVE(どう愛するか)」という話題を投げかけたJEONGHANは、今回のMVティザーで愛の意味を尋ねる。毎回アルバムで仕組みのあるストーリーテリングによって多くの人々と共感を形成してきたSEVENTEENであるだけに、新曲もやはりしっかりした構成を誇るものと期待される。

「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」はヒップホップ、R&B特有のグルービーなメロディで愛に対する確固たる決心を表現する楽曲。「あなた」に向けた愛をストレートに表わした歌詞は「率直な感情を共有しよう」という新譜のメッセージを具体化すると同時に、CARAT(ファンダム名)に向けたSEVENTEENの変わらない心と同じだ。

SEVENTEENは今作の発売に先立ち、10月12日・13日に高陽総合運動場の主競技場で開催される韓国コンサートを皮切りに『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』を開催する。米国ツアーは10回公演中9公演が完売。日本では、11月29日・30日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演から、4都市10公演のドーム公演を予定している。

リリース情報

2024.10.15 ON SALE

MINI ALBUM『SPILL THE FEELS』

※韓国発売日は10月14日

