企業取引を支える財務分析の革新技術！リスクモンスター「決算書AI-OCR」技術特許取得

リスクモンスターは、同社が提供する「決算書分析システム」に関連するAI-OCR技術の特許を取得したことを発表しました。

リスクモンスターは、同社が提供する「決算書分析システム」に関連するAI-OCR技術の特許を取得したことを発表。

■特許の概要

本特許技術は、上記課題に対応するために開発された「決算書の画像読み取りと、適切な勘定科目及びそれに紐づく金額を自動で出力する」プログラムです。

(1) 文字の読み取り精度向上

独自技術により決算書画像データの歪みを補正し、背景ノイズを取り除くことで、文字を明瞭化し、OCRの読み取り精度を大幅に向上させました。

(2) 高精度な勘定科目の自動選定

決算書のフォーマットを分析し、事前に登録された勘定科目と照合しながら、最も近いものを高精度で自動選定します。

勘定科目の記載エリアに応じて、突合科目を動的に変更できるようになっています。

(3) ユーザーによる修正機能

多様な決算書フォーマットに対応し、勘定科目を正確に出力するだけでなく、必要に応じてユーザーが簡単に修正できるインターフェースも提供しています。

決算書データの角度補正イメージ及び勘定科目の突合イメージ

■特許登録情報

特許番号 :特許第7558730号

発明の名称:情報処理装置、情報処理方法及びプログラム

特許権者 :リスクモンスター

登録日 :2024年9月20日

