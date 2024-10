つるっと上質な口当たり！城北麺工「つや姫麺」

城北麺工は、“山形らしさ”あふれる麺の新商品「つや姫麺」を2024年9月より販売中です。

城北麺工「つや姫麺」

商品名 :つや姫麺

内容量 :200g

参考価格 :200円(税込)

賞味期限 :12ヵ月

JANコード:4973505253393

販売場所 :スーパー、城北麺工直売所はぐろ庵、

城北麺工ネットショップはぐろ庵( https://www.haguroan.co.jp/ )

城北麺工は、“山形らしさ”あふれる麺の新商品「つや姫麺」を2024年9月より販売中。

有数の米処である山形。

その山形を代表するブランド米「つや姫」を、麺の一部に練り込んだ乾麺商品です。

販売サイト: https://www.haguroan.co.jp/

■山形自慢のお米「つや姫」を手軽に楽しめるように

「つや姫麺」は、山形県産米「つや姫」の米粉を一部に練り込み、乾麺として丁寧に仕上がっています。

つるんと上品な口当たりが特徴的な食感で、ほんのりと甘みのある味わい。

米粉のみの麺とは違い、米粉入りだからこそ食べやすく、どんな麺料理にも使いやすい商品です。

長期保存が可能な乾麺に仕上がっています。

乾麺だからこそ、常温にて長期保存が可能ですので、いつでもどこでもどんな時でも、山形自慢のお米「つや姫」を麺料理で手軽に楽しむことができます。

「つや姫麺」の茹で後の麺

■『つや姫』とは…

開発に10年もの歳月を費やし、コシヒカリ以上の食味をもつお米として誕生しました。

際立つ「粒の大きさ」「白い輝き」「旨さ」「香り」「粘り」で、ごはんそのものがご馳走になるのです。

山形県で生産されるつや姫は、県の戦略的品種に指定されているので県が認定した農家にしか栽培権がありません。

その確かな味が評価され、品評会では発売以来「特Aランク」をとり続けています。

■アレンジいろいろ!「つや姫米粉入り」ならではの楽しいアレンジを

米粉入りの白い乾麺。

冷やしても、温めてもお召し上がりいただけるので季節問わず使用できます。

また、少し太さのある平たい麺なので、和洋中どんなアレンジでも使いやすくおいしく楽しめます。

また、「つや姫」米粉入りならではの食べ方でよりおいしく楽しく「つや姫麺」を堪能出来ます。

「つや姫」にちなんだ山形らしいアレンジや、「お米」にちなんだ相性抜群のアレンジ、山形名物芋煮の〆におすすめです。

◎山形の味!「だし」かけアレンジ

ごはんの上にかけるように「山形のだし」を麺の上にかけて!ツルツルと食欲をそそります。

和風パスタ風つや姫麺

◎きのこたっぷり!和風パスタ風アレンジ

少し太めの平たい麺はパスタ風のアレンジでも!

カレーうどん風つや姫麺

◎間違いなし!カレーうどん風アレンジ

ごはんとの相性間違いなしのカレーは、やはり米粉入り麺との相性も抜群です。

お茶漬けつや姫麺

◎手軽に絶品!お茶漬け麺でアレンジ

お茶漬けのもとがあれば簡単にできる絶品アレンジ。

やさしい味わいが麺とマッチします。

山形県産米「つや姫」を使用した、山形らしさを感じられる新商品「つや姫麺」は好評販売中です。

購入は同社直売所はぐろ庵や通販サイト、全国のスーパーにて購入できます。

