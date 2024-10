ジュエリー500点から選んで試着！オレフィーチェ「ジュエルームin名古屋」

オレフィーチェは、試着に特化した新形態のポップアップイベント「ジュエルーム」を2024年10月26日(土)・27日(日)に名古屋で開催します。

オレフィーチェ「ジュエルームin名古屋」

イベントタイトル: ジュエルームin名古屋

イベント詳細 : https://www.orefice.jp/blogs/sp_articles/sp20241007

開催日時 : 2024年10月26日(土)・27日(日) 12時00分〜19時00分

(最終入場18時00分)

会場 : 愛知県名古屋市中区栄3丁目23-10

FLAT AMB 2F Terminal 964 Studio & Gallery

来場方法 : フリー入場

※混雑状況により、優先整理券での対応、入場制限、利用時間制限を設ける場合があります。

■オレフィーチェについて

オレフィーチェ(ジュエリー工房Orefice)は日本のジュエリーブランド。

高品質にこだわり18金とプラチナに限定したジュエリーを展開。

ダイヤモンドは全てGIA GG資格をもった鑑定士が選別している。

一粒ダイヤモンドネックレスが代表的人気商品で、様々な利用者のニーズに合わせ、70種類ほどの幅広いラインナップを取り揃えている。

極小のダイヤモンドを顕微鏡を使い留める技術「マイクロスコープ・セッティング」を用いたパヴェを始めとする繊細なデザインも豊富。

■ジュエルームの特徴

(1) 約500点のジュエリーから選べる

(2) レジやスタッフによる接客を除いたプライベートな空間で、ジュエリーの試着のみを楽しめる

(3) イベント後にオンラインでお得に購入

天然ダイヤモンドとK18、プラチナの素材にこだわったジュエリー

【約500点のジュエリーから選べる】

500点以上のジュエリーが並ぶ展示スペース

※画像は出張オレフィーチェin大阪の様子です。

500点のサンプルジュエリーからお好みのジュエリーを選んで何度でも試着可能です。

【レジやスタッフによる接客を除いたプライベートな空間で、ジュエリーの試着のみを楽しめる】

気になったジュエリーを試着

※画像はイメージです

試着スペースには、1人1つのテーブルとミラーを用意し、まるで自宅のドレッサーの前でジュエリーを試しているようなリラックスした環境で試着を楽しめます。

試着空間ではスタッフによる接客やお声がけをいたしません。

レジでのお会計やスタッフによる接客を除いたプライベートな空間で、自分のペースで心ゆくまでジュエリーをご試着いただけるのが特徴です。

1テーブルにつき1台の鏡を用意する試着スペース

【イベント後にオンラインでお得に購入】

当日ジュエリーの販売はありません。

また、来場特典としてオンラインショップで利用いただけるスペシャルクーポンをプレゼントします。

※アンケート回答が必要です。

イベントご参加者様はお気に入りのジュエリーを見つけたら、ネットから注文出来ます。

